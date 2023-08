A leletet a szakemberek hihetetlennek minősítették, mert a lágy szövetek igen ritkán maradnak fenn a kövületekben. Ezek azonban olyan gyönyörű állapotban őrződtek meg, hogy még az olyan anatómiai részletek is láthatók, mint például a kis zselés csápok. Az újonnan felfedezett faj, a Burgessomedusaphasmiformis pedig a bolygó legkorábbi ismert medúzája.

Bár a medúzákról és rokonairól azt gondolják, hogy az egyik legkorábbi állatcsoport, amely kifejlődött, rendkívül nehéz megtalálni őket a kambriumi kövületekben – mondta Joe Moysiuk, a Torontói Egyetem paleontológus és a kanadai Royal Ontario Múzeum munkatársa a ScienceAlert online tudományos portálnak. – Ez a felfedezés nem hagy kétséget azzal kapcsolatban, hogy ezek az állatok akkoriban jól úsztak.

Az eddig felfedezett fosszilis feljegyzések többsége kemény csontdarabokból áll, amelyek „túlélték" a különféle megkövesedési folyamatokat.

A lágyszövetek viszont sokkal érzékenyebbek és gyorsabban bomlanak le, ezért az ilyen feljegyzés viszonylag kevés.

A kanadai Burgess Shale egy híres lelőhely, amely több puha állatot megőrzött a kambrium időszakból. Ahogy arra a tudósok emlékeztettek, egykor egy víztömeg medre volt és az ott élő állatok beleestek a finom iszapba, ahol az idő és a nyomás hosszan tartó „varázserővel" megőrizte őket, gyakran a lágy szöveteket és minden mást is.

A Cnidaria törzsbe tartozó medúzák nagyon lágy szövetekkel rendelkeztek, ezért igencsak ritkák az ezzel kapcsolatos felfedezések.A Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences tudományos szaklapban publikált tanulmány szerint a Burgessomedusa felfedezése új irányt adhat a medúzák evolúciójának idővonalához, ami tovább bonyolíthatja a kambriumi táplálékhálót. A szakemberek úgy vélik, hogy az ugyanabban a környezetben élt Anomalocarishoz hasonlóan ezek a medúzák is hatékonyan úszó ragadozók lehettek.