Amikor a fogaink egészségére gondolunk, akkor általában a cukor, a fogszuvasodás és hasonlók jutnak eszünkbe. De egyre inkább úgy tűnik, hogy a fogászati problémák más egészségügyi állapotokkal is összefüggnek. Ha például az íny megduzzad, az fogágygyulladáshoz vezethet – egy olyan fertőzéshez, amely összefügg a szív- és érrendszeri betegségekkel. Ám ezt a saját előnyünkre is fordíthatjuk: egy kutatócsoport megtalálta a módját annak, hogy a betegség korai jeleit egy egyszerű nyálmintából is azonosítani lehessen.