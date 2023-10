Újabb fordulatról számol be a The Astrophysical Journal csillagászati-űrkutatási szaklaphoz publikálásra benyújtott tanulmány a közelmúltban a Csendes-óceán mélyéről felszínre emelt titokzatos fémgömbök lehetséges eredetéről. Az IM1 katalógusszámot kapott apró tárgyak csillagközi származását az új dolgozat is megerősíti, és a gömbök összetételének analízise alapján egy lehetséges magyarázatot is felállított az eredetükre, azt a korábbi feltételezést sem kizárva, hogy esetleg mesterséges képződmények, egy földönkívüli űrhajó maradványai.