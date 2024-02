Máig nem tudni, hogy miről szól a világ legtitokzatosabb kézirata

II. Rudolf minden különcsége ellenére színes reneszánsz egyéniség volt

Fotó: Wikimedia Commons/Martino Rota

Baresch még azt is tudni vélte, hogy a császár horribilis összegért, 600 aranydukát ellenében vásárolta meg a furcsa ábrákkal díszített kódexet a 16. század egyik leghíresebb angol misztikusától, John Dee-től. Az „alkimista császár”, II. Rudolf uralkodása alatt a prágai udvart valósággal ellepték a csillagjósok, az aranycsinálók, és a miszticizmus, valamint az okkult tudományok iránt különösen fogékony Rudolf hiszékenységét kihasználó közönséges szélhámosok. Rudolf ellenállhatatlan vonzalmat érzett a furcsa relikviák gyűjtése iránt is . A hibbant császár halála után a furcsaság-gyűjteménye is szétszóródott; a Voynich-kézirat így kerülhetett először Baresch, majd Athanasius Kircher útján a római Collegium Romanum, illetve a jezsuiták tulajdonába.