Érkezik a csodatapasz, ami még a rákot is kimutatja

Az orvosok jelenleg az ultrahangos elasztográfia nevű módszerrel tudják mérni a vese, a máj és egyéb szervek keménységét

Fotó: BSIP via AFP

Korábbi technológiára épül az új fejlesztés

A csoport arra jött rá, hogy az ehhez hasonló helyzetekre tudnak folyamatosan használható, testre rögzíthető alternatívát kínálni.

A mostani megoldás lelke egy olyan ultrahangos tapasz, amit a mérnökcsapat már korábban kifejlesztett a test mélyében rejtőző szövetek és szervek vizsgálatához.

„A korábbi képalkotó tapaszunk a hosszanti hullámokat detektálja, ezúttal azonban a nyíróhullámokra (ún. shear waves) voltunk kíváncsiak, amelyek a szerv merevségéről árulkodnak” – magyarázta el Zhao. A jelenleg használatos ultrahang-elasztográfiás berendezések is ezeket a nyíróhullámokat mérik, amelyek egy adott közeg hangimpulzusokra adott válaszaként keletkeznek. (Gondoljunk csak arra, mennyire másképp pattan egy vízzel töltött lufi és egy focilabda.)

A mérnökök mindenekelőtt miniatürizálták az ultrahangos elasztográfot, hogy ráférjen egy bélyeg méretű tapaszra. Mindeközben arra törekedtek, hogy megőrizzék a hagyományos kézi eszköz érzékenységét, amely általában nagyjából 128 piezoelektromos átalakítót tartalmaz. Ez az alkatrész a műszer lelke, amely a változó elektromos mezőket hanghullámokká alakítja.

„A legmodernebb gyártási technológiát vettük igénybe, hogy magas minőségű piezoelektromos anyagból miniatűr átalakítókat tudjunk kivágni. Ez tette lehetővé az eszköz méretének bélyeg méretűre zsugorítását” – ismertette Zhou.

A kutatók precíziós eljárással 128 mini átalakítót gyártottak, és ezeket egy 25 négyzetmilliméteres chipre illesztették rá. A chip alját hidrogélből készült ragasztóval, egy ragadós-nyúlós víz-polimer eleggyel fedték be, amely csaknem veszteségmentesen közvetíti a hanghullámokat a készülék és a környezet között.

Az eszköz könnyen használható és kis méretű

Fotó: MIT

Előkísérleteikben a tudósok patkányokon tesztelték a keménységérzékelő tapaszt, és örömmel nyugtázták, hogy az eszköz 48 órán át folyamatosan tudta mérni az állatok májának mechanikai szilárdságát.

A tapasz által érzékelt adatok alapján világosan és egyértelműen ki lehetett következtetni az akut májelégtelenség korai jeleit, amit később szövettani vizsgálatokkal is megerősítettek.

„A májkárosodás nyomán a szerv keménysége többszörösére nő – jegyezte meg Liu. Zhao hozzátette: „Az egészséges máj olyasmi állagú, mint a lágytojás, a beteg máj viszont inkább a keménytojáshoz hasonló. Ez a tapasz képes felismerni ezt a test mélyében zajló változást, így idejében figyelmeztet a szervelégtelenség közelgő felléptére.”

Otthon is használható lenne

A csoport most klinikusokkal együttműködve úgy alakítja át a tapaszt, hogy az alkalmas legyen az intenzív osztályon szervátültetésből felépülő betegek számára. Ehhez valószínűleg nem kell túl nagy változtatás, mivel egyszerűen fel lehet ragasztani a betegek bőrére, az általa küldött és fogadott hanghullámokat pedig a tapaszhoz csatlakozó elektronika fogja fel és továbbítja olyasformán, mint egy rendelői EKG-berendezés esetében. Alkotói ugyanakkor abban bíznak, hogy az eszközt kicsit tovább variálva az egészet egy hordozható zárt rendszerré tudják alakítani: a csatlakozó elektronikát is tovább miniatürizálják, így a terv szerint a teljes készülék bele fog férni egy a mostaninál kicsivel nagyobb tapaszba. Egy ilyen tapaszt a betegek akár otthon is viselhetnének, ami lehetővé tenné a hosszabb lefolyású betegségek tartós megfigyelését. Nyomon követhető lenne például egy daganatos folyamat előrehaladása, mivel a daganatok is egyre merevebbé válnak, ahogy súlyosbodnak.

Hiszünk abban, hogy ebből nemsokára életmentő technológia lesz

– szögezi le Zhao. – A jövőben az emberek csak magukra ragasztanak majd pár tapaszt, amikkel egy sor élettani paramétert mérni tudnak, és ellenőrizni tudják a létfontosságú szervek egészségi állapotát.”