A magyar történelem festője, negyvennyolc igaz szemtanúja

Tizenhárom darabból álló vízfestménysorozata az 1849. február 27-i kápolnai csatával kezdődik, s a szolnoki, a komáromi, a váci, a tápióbicskei, a monostori és más ütközetek jeleneteivel, Buda ostromával folytatódik.

A képek stílusa aprólékos, kompozíciójuk nem túl bonyolult, viszont igen mozgalmas, élénk színvilág, a részletek pontos bemutatására való törekvés jellemzi őket, valamint a kor, a helyszínek, a szereplők, a viselet és a fegyverzet hiteles, dokumentumértékű ábrázolása egyedülállóvá teszi a sorozatot. Megfestette Görgei vezérkarának lovas csoportképét is, ennek több változata is ismert, a vezérkar tagjairól külön portrékat is készített.

Történelmi témájú portrékat is festett

A szabadságharc leverése után Pesten élt, a szabadságharc-sorozat darabjainak másolásából próbált megélni, majd 1851-ben Bécsbe ment, miután a jogi pálya helyett végleg a festészet mellett döntött.