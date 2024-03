Mutatjuk a legfrissebb kutatási eredményeket: ennyi az ajánlott napi vízfogyasztás

Az a mítosz, miszerint már késő akkor inni, amikor szomjasak vagyunk, azon a feltételezésen alapul, hogy a szomjúság a folyadékhiány, vagy dehidratáltság egy egyszerűsített formája, de ez ebben a formában tévedés.

A folyadékpótlásra természetesen a víz a legegészségesebb választás, mivel nem tartalmaz kalóriát, de más italok is hidratálhatnak bennünket; a tea, vagy a kávé is. Ugyan a koffein rendelkezik egy enyhe vizelethajtó hatással, de a kutatások azt mutatják, hogy a tea és a kávé továbbra is hozzájárul a hidratációhoz – sőt egyes alkoholos italok is.

Mi történik, ha nem iszunk elég vizet?

A kutatások azt látszanak igazolni, hogy nem rendelkezünk perdöntő tudományos bizonyítékokkal arra, hogy több víz ivása, mint amennyit a szervezetünk jelez, a kiszáradás elkerülésén túlmenően előnyös lenne. Ennek ellenére egy korábbi tanulmány kimutatta például, hogy az enyhe kiszáradás elkerülése érdekében elegendő ivás segíti az agyműködést, valamint egy 2023-as tanulmány megállapította azt is, hogy a megfelelő hidratáltság lassíthatja az öregedést, és segíthet elkerülni az olyan krónikus betegségeket, mint a szív- és tüdőbetegségek, s megint vannak, akik szerint a folyadékfogyasztás segíthet a súlycsökkentésben is.