Véletlenül megfertőzhettük a Holdat

2019 februárjában az Izrael által épített Beresit volt az első olyan magánkézben lévő űrszonda, amely puha landolást próbált megkísérelni a Holdon. Az ambiciózus tervbe azonban több hiba csúszott. Az egyik, hogy az űreszköz leszállását koordinálni hivatott kamerák felmondták a szolgálatot, így gyakorlatilag vakon kellett volna a szondának biztonságosan földet érnie. Emellett több költségvetési megszorítás is sújtotta a missziót, a problémák pedig a kritikus pillanatban összeadódtak. Emiatt az űrhajó nem tudott megfelelően lelassítani, és 500 kilométer per órás sebességgel a Holdba csapódott. A becsapódás több mint száz méteres körzetben szétszórta az űrhajó roncsait. A törmelékről más műholdak fotókat is készítettek.

A lezuhant űrszonda ugyanakkor nem volt üres; bár nem vezette pilóta, voltak utasai.