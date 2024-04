Döbbenetes felfedezés: hatlábú hegyi gazellát figyeltek meg -videó

A mutáns példányt legkevésbé sem befolyásolja az életvitelében a genetikai rendellenesség

Fotó: Ni Leichter / The Jerusalem Post

Ez a genetikai rendellenesség polymelia néven ismert a szakirodalomban, amikor is extra végtagok nőnek a mutáns egyeden, ezeket szokás számfeletti végtagoknak is nevezni. Nem egyszer ezek a rendellenes végtagok veszélyt jelenthetnek a túlélésre. Ez a genetikai hibából eredő torzulás számos más fajnál, köztük az embernél is előfordul.



Alighanem a nemzeti park egyik legfőbb látványossága lesz