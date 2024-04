Minden eddiginél rejtélyesebb építményt találtak Franciaországban

A szakértők szénizotópos kormeghatározással próbálják megállapítani a struktúrák pontos korát. A módszer a természetben előforduló C-14 izotópot használja a széntartalmú anyagok korának meghatározására.

A kutatók a környéken bronzkori kutakat is találtak, ami arra utal, hogy a közelben egy település is volt. Egy Kr. e. 1500 és 1300 közötti nekropoliszt is feltártak, de a talaj savassága miatt emberi maradványok nem kerültek elő.

A régészek jelenleg nem tudják megmondani, milyen célt szolgálhatott az épületkomplexum, ezért tovább folytatják a vizsgálatokat.