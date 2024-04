Nem támogatták a nagyhatalmak az 1849-es magyar függetlenséget

Az ifjú Ferenc József egykorú litográfián

Fotó: Franz Eybl/Wikimedia Commons

Ennek értelmében erős, centralizált, abszolutista irányítás alá vonta volna Magyarországot. A végül megvalósulatlan rendelkezés értelmében az uralkodó semmisnek nyilvánította volna az 1848-as áprilisi törvényeket, Magyarországot pedig – területmegvonások mellett –tartományi státuszba kívánta sorolni.



Görgey ellenezte, Kossuth végig vitte a trónfosztás kimondását

Kossuth Lajos, a kormányzati jogköröket gyakorló Országos Honvédelmi Bizottmány (OHB) elnöke először március 25-én beszélt nyilvánosan arról, hogy a Habsburg-dinasztiával való megegyezés immár nem lehetséges. A tavaszi hadjárat első sikerei után azonban a magyar fél már nyíltan vállalni merte, hogy elutasítja az alkotmányt. Április 7-én, a győztes isaszegi csata másnapján Kossuth Gödöllőn beszélt a főparancsnokkal, Görgey Artúr vezérőrnaggyal a Habsburg-ház trónfosztását illető szándékáról. Görgey emlékiratai szerint ellenezte ezt a lépést – és az elképzelés a későbbiekben is megosztó volt a magyar politikai vezetés és a tisztikar köreiben –, azonban az OHB elnöke a rákövetkező napon a tábornoki karral is ismertette elképzelését. Miután nem ütközött nyílt ellenállásba, április 12-én a függetlenségi nyilatkozat első változatát az OHB elé is beterjesztette, ahol azonban már elutasító választ kapott.