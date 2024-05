Vastüdő is volt az első magyar rohamkocsiban

Napjainkban a mentésirányítók a velük megosztott információ alapján döntenek arról, hogy milyen szintű ellátásra van szükség. Így kerülhet sor például életveszély esetén egy rohamkocsi kiküldésére, azonban ez nem volt mindig így.

A 19. században még a mentőszolgálat is gyerekcipőben járt. Az első ilyen szerveződés, a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület 1887-es megalapítását Kresz Gézának köszönhetjük. Ezt követte a Vármegyék és Városok Országos Mentő Egyesületének megalakulása 1926-ban, majd a második világégés utáni években jött létre a ma is fennálló Országos Mentőszolgálat. Az új szervezet biztos alapokat örökölt elődjeitől. Erre azért is szükség volt, mert így hazánkban fejlődésnek indulhatott a hatékonyabb sürgősségi betegellátás.

Ennek volt fontos mérföldköve a kontinensen elsőként szolgálatba álló rohamkocsi 1954-ben.

A kor egyre növekvő üzemi balesetei egyre inkább megkívánták, hogy az intenzív betegellátást már a helyszínen el lehessen kezdeni. Az eljárások alapját a mentőautó kibővült felszereltsége biztosította. A különféle légzést segítő készülékek, mint a magyar gyártmányú oxymat, mellett a korabeli defibrillátor és pacemaker is helyet kapott a rohamkocsin.

Felkai Tamás, a rohamkocsi szolgálat egyik alapítója

Fotó: wikipedia.org / wikipedia.org

A felszereléseknek is köszönhetően új helyszíni eljárásokat kezdtek el alkalmazni. Ilyen volt például a légzési és keringési újraélesztés, tartós vénabiztosítás, helyszíni vérrögoldó kezelése vagy kábítószerek intravénás adagolása. A rohamkocsiban elhelyezett vastüdő segítségével pedig olyan, ápolásra szoruló betegeket is sikerrel tudtak szállítani, akik maguktól képtelenek lettek volna a légzésre. Idővel az eljárások és technikák a gyógyítás egyik ágnak, a modern oxiológiának a kiforrását eredményezték, amelynek fejlődésében többek között Gábor Aurél szerepe volt meghatározó.

A Markó utcából elindított tesztüzem öt fős személyzetét IFA Phänomen járművek szállították a sérültekhez.

A későbbiekben a mentőszolgálat gépkocsiparkja Dodge Job Rated és Opel Blitz gépkocsikkal bővült. A mentőorvosok közül kiemelkedő munkát végzett Felkai Tamás, aki főorvosa volt 1955-től a rohamkocsi-szolgálatnak. Az életveszélyes sérültek helyszíni ellátásának megszervezése mellett a Kresz Géza Mentőmúzeum újra nyitásában is komoly szerepet játszott.