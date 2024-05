Két remek trükk az alacsonyabb vérnyomásért

Az alacsonyabb vérnyomás szuperereje

A plank és a „faltámasztás” (falnál guggolás) egyfajta úgynevezett „izometrikus” gyakorlat, ami egy adott izom vagy izomcsoport összehúzódását és megtartását jelenti, így az izom hossza nem változik a gyakorlat során. Az alacsonyabb vérnyomás azonban csak az egyik előnye az ilyen típusú gyakorlatoknak és a tudósok összeszedték a kapcsolódó pozitív hatásokat:

Javítják a szív egészségét

Javítják az ízületek egészségét

Segítenek kezelni az izmok egyensúlyhiányát

Javítják a teljesítményt

Könnyen elviselhetők/tolerálhatók

Időtakarékosak

Bármikor és bárhol elkezdhetjük, elvégezhetjük őket.

Az ízületek és a szív egészsége

A szakemberek 270 randomizált, kontrollált vizsgálatot analizáltak, amelyekben összesen több mint 15 ezer résztvevő vett részt. Megállapították, hogy a vérnyomás csökkentésének legjobb módja a heti átlagosan három izometriás edzés volt.

Mindegyik edzés négy, kétperces izometrikus gyakorlatból állt, mindegyik között egy-négy perces pihenőidővel. Az így elért vérnyomáscsökkenés hasonló volt a szokásos vérnyomáscsökkentő gyógyszereket szedő embereknél tapasztalthoz. Kimutattuk, hogy az izometrikus gyakorlatok javítják szívünk működését, szerkezetét és mechanikáját, érrendszerünk egészségét és autonóm idegrendszerünk teljesítményét. Mindezek a változások fontosak a jó szív- és érrendszeri egészség és a betegségek alacsonyabb kockázata szempontjából

– mondta Jamie Edwards, a Kelet-Londoni Egyetem testmozgás élettanának oktatója a ScienceAlert online tudományos portálnak.

A statikus helyzetben tartott gyakorlatok, például a plank és a fal melletti guggolás valójában a legjobb módszer a vérnyomás csökkentésére

Fotó: MoMo Productions/Getty Images

Hozzátette: bár ez egy bonyolult tudományterület, az izometrikus gyakorlatsorozatok azért lehetnek olyan hatékonyak a szív- és érrendszeri egészségünk szempontjából, mert a statikus izomösszehúzódás megtartása egyedülálló.

Ez összenyomja az ereket – majd az izometrikus tartás feloldásakor nagyobb véráramláshoz vezet a korábban összenyomott erekben.

A szakember szerint a szalagok alapvető szerepet játszanak az ízületeink stabilizálásában, amikor mozgunk. Sérülések azonban előfordulhatnak, amikor túl nagy nyomást gyakorolunk rájuk, például ha ugrás közben egy lábon, rosszul érkezünk. Az elülső keresztszalag (ACL) szakadása csak egy példa a szalagsérülésre, amely jelentős egészségügyi hatással járhat. Az izmaink azonban fontos szerepet játszanak a szalagokra ható erő csökkentésében, mivel segítenek az ízület körüli stabilitás megteremtésében. A kutatások pedig azt mutatják, hogy bizonyos izomcsoportok izometrikus gyakorlatok révén történő edzése segíthet csökkenteni az egyes szalagokra nehezedő nyomást.

Segítenek az izmok egyensúlyhiányának kezelésében

Gyakori, hogy a test egyik oldalán lévő izmok erősebbek a másiknál. Ez az úgynevezett végtagdominancia néven ismert, ami részben az úgynevezett lateralitás miatt következik be, és ami azt jelenti, hogy a test egyik oldalát előnyben részesítjük a másikkal szemben. Az is előfordulhat, hogy a test alkalmazkodik a sportok (vagy más tevékenységek) igényeihez, amelyek olyan készségeket igényelnek, amelyek nagyobb igénybevételt jelentenek a test egyik oldalára. Ilyenek például a labdarúgás, a röplabda és a kosárlabda. És bár általában semmi baj nincs azzal, ha a test egyik oldalán lévő izmok erősebbek, mint a másik, ám ez növelheti a sérülés kockázatát és befolyásolhatja egy sportoló teljesítményét is.