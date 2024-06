Tengerbiológusok szerint a hőség áll a megnövekedett cápatámadások hátterében

Egy napon belül három embert is bikacápa-támadás ért



A floridai partvidéken a közelmúltban bekövetkezett két egymást követő cápatámadást a közösségi médiában megjelent bejegyzések a Mexikói-öbölben megtelepedett karszárnyú delfinekkel hozzák kapcsolatba, de ennek nincsen semmi értelme – nyilatkozta a nagy port felvert esetekről Erick Higuera-Rivas tengerbiológus a Live Science tudományos hírportálnak. Június 7-én három ember is megsérült két cápatámadásban Walton megye partjainál, Destin és Panama City Beach között.

Egy napon belül három embert is bikacápa-támadás ért a floridai partokon

Fotó: Live Science/Julian Gunther

Az áldozatok közül egy 45 éves nőt a Watersound Beach közelében érte támadás, de két tinédzser is megsérült még ugyanazon a napon cápaharapás miatt, körülbelül hét kilométerre keletre az első támadás helyszínétől. Valószínűleg ugyanaz a bikacápa (Carcharhinus leucas) volt a felelős mindhárom támadásért – nyilatkozta Corey Dobridnia, a Walton megyei seriff hivatal képviselője a USA Today lapnak.



Alaptalanul gyanúsítják a kardszárnyú delfineket



A kardszárnyú delfineket (Orcinus orca) is ugyanabban a régióban észlelték az elmúlt hetekben, ahol a cápatámadások történtek. E bből néhányan arra a következtetésre jutottak, hogy a gyilkos bálnák közelebb terelték a bikacápákat a parthoz, ahol ezek megtámadták az embereket. Az orkákat június 4-én látták utoljára Destintől délre, körülbelül 120 kilométerre attól a helytől, ahol három nappal később a cápatámadások történtek.

Higuera-Rivas azonban azt mondja, hogy a két esemény semmilyen módon "nem kapcsolódik egymáshoz".

A tengerbiológus az orkák viselkedését tanulmányozza egy mexikói tengervédelmi és természetvédelmi civil egyesületnél, beleértve a cápákkal és rájákkal való interakcióikat is. Annak ellenére, hogy az elmúlt években megfigyeltek néhány kardszárnyú delfint amelyek nagy fehér cápákra (Carcharodon carcharias) vadásznak Dél-Afrika partjainál, illetve bikacápákat üldöznek a Kaliforniai-öbölben, Higuera-Rivas szerint a legutóbbi támadások hátterében nem a kardszárnyúak állnak.

Kardszárnyú delfinek a Mexikói-öbölben

Fotó: Live Science/Serge Melesan

„Az orkák számának látszólagos megnövekedése arra vezethető vissza, hogy a Mexikói-öbölben is egyre népszerűbb az ökoturizmus, ezért a korábbiakhoz képest gyakrabban látják ezeket az állatokat – nyilatkozta Erick Higuera-Rivas tengerbiológus. Mivel az orkák valószínűleg mindig is jelen voltak a régióban, csak most gyakrabban fotózzák őket a turisták, Higuera-Rivas úgy véli, hogy nincs összefüggés a floridai cápatámadások és a kardszárnyúak jelenléte között.