Brit atom-tengeralattjáró süllyesztett el egy argentin hajót, több százan meghaltak

Sir Timothy McClement altengernagy az 1982-es háborúban korvettkapitányként a Conqueror elsőtisztje volt, ő tervezte a cirkáló elleni támadást

Fotó: Wikipedia, LPhot Hutchins

Timothy McClement azt is hozzátette, hogy már előző nap is megtámadhatták volna a hajót, de még nem járt le az a 7 napos határidő, amelyet a brit kormány április 25-én szabott az argentin vezetésnek a hajói visszahívására.

A tengeralattjáró 14:57-kor három ősrégi, második világháborús torpedót lőtt ki, amelyre 363 kilós robbanófejet szereltek. A Mark 8 jelű fegyverek nem irányíthatók voltak, tehát csak egyenes vonalban tudtak haladni, ahogy azt pl. a Das Boot c. filmből ismerhetik az olvasóink. A fedélzeten ott voltak a modern Tigerfish torpedók is, amelyeket irányítani is lehetett, és amelyek automatikusan is tudták követni a célt, de nem tartották őket elég megbízhatónak.

III. Károly brit uralkodó trónörökösként, az 1970-es években hajózott a Conqueror atom-tengeralattjárón

Fotó: IWM

Azt, hogy milyen pontosan célzott a Conqueror a régi torpedókkal, bizonyítja a tény, hogy kettő eltalálta a Belgranót, a harmadik pedig az egyik argentin torpedórombolót, de nem robbant fel.

A cirkáló nagyon súlyos sérülést szenvedett. Az első torpedó leszakította az orrát, de ettől még nem süllyedt volna el. A második viszont a gépháznál találta el a hajót, és tönkretette a generátorokat is, emiatt azonnal megszűnt az áramellátás a hajón.

A detonáció megsemmisítette a gépház feletti legénységi szállásokat és kantint, és felfelé haladva húszméteres lyukat robbantott ki a főfedélzetből. Becslések szerint több mint 270-en haltak meg a matrózok közül a második robbanásban.

A szivattyúkat nem lehetett beindítani, és bár a Belgrano háborús övezetben hajózott, éles harci helyzetben, a kapitány nem rendelt el háborús készültségi fokozatot. Ezért a vízhatlan ajtók mind nyitva voltak, ami siettette a hajó süllyedését.

A Belgrano pusztulása

A süllyedő hajó

Fotó: Daily Mail

Az argentin hajó balra dőlt, és az orrával lefelé süllyedt. McClement kapitány azt mondta, a britek tapsban törtek ki, amikor meghallották a robbanásokat.

Természetesen hallottuk a víz alatt a detonációkat. Amikor a kapitány, aki a periszkópon keresztül nézte a cirkálót, bemondta a hangosbeszélőbe, hogy füstöt lát a Belgrano fölött, egy emberként ujjongott a legénységünk. Aztán hirtelen teljes csend lett, ahogy mindenki ugyanarra gondolt. Arra, hogy ezer tengerész volt a Belgranón, akiket ugyanúgy a saját kormányuk küldött a háborúba, ahogy minket. És messze voltak az otthonuktól, az óceán pedig nagyon hideg volt.

Arra a kérdésre, hogy elkerülhetetlen volt-e az argentin matrózok halála, a kapitány így felelt:

Sajnos igen. A mi kötelességünk az volt, hogy visszafoglaljuk a Falkland-szigeteket tőlük, a megszállóktól. A háború brutális dolog.

Hector Bronzo, a Belgrano kapitánya 15:24-kor kiadta a parancsot a hajó elhagyására. A legénység több mint kétharmada kijutott a süllyedő cirkálóból és mentőtutajokba szállt.

Elhagyja a legénység a süllyedő Belgranót

Fotó: Infobae

A két kísérő romboló azonban nem vette észre a szürkületben, mi történt, és különös, de a robbanásokat sem fedezték fel. Mivel a Belgrano az áramhiány miatt nem tudott vészjelzést adni, a túlélőket ott hagyták a kísérők a jeges óceánon. Csak később tűnt fel a rombolóknak, hogy nem jelentkezik a kötelék zászlóshajója, és nem is látszik a radarokon. Ekkor ugyan visszafordultak, de mivel romlott az idő, és a hullámok elsodorták egymástól a tutajokat, a sötétben nem találták a túlélőket.

Megtalálják a cirkáló egy mentőtutaját

Fotó: Infobae

A következő három napban végül 772 tengerészt mentettek ki a rombolók és chilei hajók az Atlanti-óceánról. A Belgrando 323 matróza meghalt.

Jogszerű volt a támadás?

A cirkáló elsüllyesztését háborús bűncselekménynek tekintette Argentína. A junta érvelése szerint a Belgrano a tiltott zónán kívül hajózott, és a dél-amerikai partok felé tartott, ezért nem jelentett fenyegetést a britekre.

Az argentin haditengerészet azonban 1995-ben hivatalosan elismerte, hogy jogos volt a Conqueror támadása.

Hector Bonzo kapitány pedig 2003-ban mondta azt, hogy a hajó manőverezett, és nem pedig éppen elhagyta volna a térséget, tehát nem háborús bűntett volt a hajója elsüllyesztése.

David Thorp őrnagy, aki az elektronikus hírszerzésért felelt az egyik brit hadihajó fedélzetén, 2011-bne kiadta a Hallgatózó (Silent Listener) c. könyvet, amelyben részletesen összefoglalta a falklandi eseményeket. Thorp szerint a britek lehallgatták az argentin rádióforgalmazást és egyéb üzeneteket, és ezek alapján tudták, hogy a Belgrano parancsot kapott a támadásra. A felderítők azt is megállapították, hogy az argentin hajók megkapták annak a pontnak a koordinátáit, ahol össze kellett volna találkoznia a két argentin harccsoportnak, hogy közösen mérjenek csapást az angol flottára. Ez a pont bőven a tiltott zónán belül volt.

A Conqueror toronyőrsége és tisztjei a skóciai bázisra történő visszatéréskor, a tengeralattjáró halálfejes "kalózzászlóval" fut be a kikötőbe

Fotó: Daily Mail

Margaret Thatcher azért volt kénytelen elviselni az ellenzéki bírálatokat a brit parlamentben, mert nem akarta a világ tudomására hozni, milyen lehallgatásokra képes a brit elektronikus hírszerzés.

A háború további eseményei

Argentína hamar bosszút állt a Belgranóért, mert május 4-én, amikor még nem is mentették ki a cirkáló összes túlélőjét az óceánból, argentin vadászbombázók Exocet rakétával eltalálták a brit Sheffield rombolót, amely napokkal később elsüllyedt.

A Sheffield romboló napokig égett, majd elsüllyedt

Fotó: Air Journal

Az argentin légitámadások összesen hét brit hajót süllyesztettek el a háború végéig, és többet megrongáltak. Az argentin flotta viszont nem bocsátkozott többé harcba. A Veinticinco de Mayo anyahajó a kikötőjébe vonult vissza, és a gépei a szárazföldről indultak bevetésekre.

Az alábbi videón korabeli felvételeket láthatnak a brit erők partraszállásáról, és az argentin légitámadásokról.

A háború 74 napig tartott. A 11 ezer fős argentin helyőrség 1982. június 14-én tette le a fegyvert a partra szállt 4 ezer brit ejtőernyős és tengerészgyalogos előtt. A harcokban 907 ember, köztük három civil meghalt, és 2,400 megsebesült.