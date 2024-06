Borzalmas halált okoz egy alig látható pók

Fűrészpikkelyes vipera

Fotó: Shantanu Kuveskar/Wikmedia Commons

(Összehasonlításként: cápatámadásban éves átlagban legfeljebb 5-10 ember veszti az életét.) Ugyancsak Indiában és a délkelet-ázsiai régióban honos a világ legnagyobb testű mérgeskígyója, a királykobra ( Ophiophagus hannah ), amely elérheti az 5,6 5,7 méteres maximális testhosszat is. Ha a királykobra fenyegetve érzi magát képes testének első harmadát felemelni, úgy, hogy az ember fölé magasodjon. A királykobrának rendkívül jó és éles a látása, így akár már 100 méterről is észrevesz egy embert. Noha igyekszik elkerülni az embert, ám ha fenyegetve érzi magát gyorsan és hatásosan támad. A királykobra arról hírhedt, hogy többször is megharapja áldozatát, és minden egyes harapásnál nagy mennyiségű, körülbelül 7 milliliter mérget fecskendez az áldozatába, noha már egyetlen harapása is halált okozhat. A legveszedelmesebb mérgű kígyók közt tartják számon az Ausztráliában, illetve Pápua Új - Guineában honos szárazföldi tajpánt (Oxyuranus scutellatus).

A szárazföldi tajpán a világ egyik legveszedelmesebb mérgeskígyója

Fotó: Denise Chan/Wikimedia Commons

Ez a mérgessikló-féle egyaránt előfordul a trópusi esőerdőkben, a száraz füves területeken és a ritkás bozóterdőkben is. Gyakran felbukkanhat ültetvényeken, illetve a lakott környezetben is.

Az Encyclopeadia Britannica szerint a tajpán a Föld második leghalálosabb mérgű kígyója.

Mérge, az úgynevezett tajatoxin az idegrendszert támadja meg és gátolja a véralvadást. Az egyetlen harapásával befecskendezett méregmennyiség 20 felnőtt ember elpusztítására képes. A méreg a megmart áldozatnál először heveny izomrángást vált ki, amit bénulás, belső vérzés, vesekárosodás és az izomszövetek szétesése követ. Ha az áldozat nem jut gyorsan ellenszérumhoz, száz százalékos a halálos eredmény.