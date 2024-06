Elképesztő titkot fedeztek fel az egyiptomi piramisok alatt

A kutatók talajradar (GPR) és elektromos ellenállás-tomográfia (ERT) segítségével egy „L alakú anomáliát” fedeztek fel az egyiptomi gízai nagy piramisok nyugati oldalánál lévő temetőnél. A Tohoku Egyetem munkatársa, Motoyuki Sato vezette kutatócsoport szerint az anomália a felszín alatt rejtőzik, körülbelül két méteres mélységben. A kutatócsoport azt gyanítja, hogy a struktúrát ember alkotta, és több ezer éves lehet – írja az Interesting Engineering.

Pirossal jelölve az a terület, ahol az anomáliát észlelték

Fotó: Archaeological Prospection

Senki sem tudja, mi lehet valójában a mélyben rejtőző építmény

Az Archaeological Prospection című folyóiratban megjelent publikáció szerint a vízszintes síkban L alakú, 10x10 méteres sekély szerkezetet a talajradar egyértelműen leképezte. A jelek alapján az építményt nem sokkal a piramisok elkészülte után homokkal töltötték fel, és valószínűleg egy mélyebb helyszín bejárata lehetett.

A sekélyebb szerkezet alatt az elektromos ellenállás-tomográfia egy nagy elektromos ellenállású anomáliát mutatott ki, amely egy körülbelül 10x10 méteres területre terjed ki. Ennek a struktúrának a mélysége körülbelül 5-10 méterrel a felszín alatt van

- áll a tanulmányban.

A szakértők elmondták, hogy a mélyebben található anomáliáról egyelőre nem sok információ áll rendelkezésre, csak annyit biztos, hogy nagyobb ellenállású homok és kavics keverékéből készülhetett az építőanyaga.

Újabb régészeti leletekhez vezethet a két struktúra feltérképezése

A kutatók szerint az eddigi vizsgálatok eredményei alapján nem lehet meghatározni az anomáliát okozó anyagot, de könnyen elképzelhető, hogy egy nagyobb felszín alatti épületkomplexumról lehet szó. További ásatások szükségesek ahhoz, hogy megállapítsák, milyen jellegű építményről van szó, illetve tényleg mesterséges eredetű szerkezetre bukkantak-e a tudósok.

Az sem kizárt, hogy a struktúrák feltérképezése újabb régészeti leletek felfedezéséhez vezethet.

Az utóbbi hónapban egy másik fontos felfedezést is tettek a szakemberek az egyiptomi piramisokkal kapcsolatban; sikerült kideríteni, miként is építették ezeket az emlékműveket. Az ókori egyiptomiak vízi úton, a Nílus egy mára teljesen eltűnt mellékága mentén szállíthatták a piramisok építőanyagaként használt óriási kőtömböket. A Nílus az ókori Egyiptom létfontosságú folyója volt, és máig az is maradt.