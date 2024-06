Ez a 21 másodperces pisilési szabály

A tudósok szerint az egészségünk érdekében figyelnünk kellene a 21 másodperces szabályra pisilés közben - írta meg a Bors a Life.hu cikke alapján. Az állatok vizeletürítési szokásait vizsgálva tettek meglepő felfedezést a tudósok, amelyet ők a "vizelés törvényének" neveznek, és pisilés közben érdemes nekünk is figyelnünk erre. Felfedezték az úgynevezett 21 másodperces szabályt:

minden 3 kilogrammnál nagyobb állat körülbelül ennyi idő alatt üríti ki a hólyagját.

Pisilés közben kövessük a 21 másodperces szabályt

A 3 kilogrammnál nagyobb állatok körülbelül 21 másodperc alatt ürítik ki a hólyagjukat. A isebbeknél, például patkányoknál erre a másodperc töredéke is elég. A kutatás segített megerősíteni, hogy a pisilés időtartama nemcsak a hólyagnyomással függ össze, hanem jó barátunkkal, a gravitációval is. A nagyobb állatoknak hosszabb a húgycsöve, és így nagyobb gravitációs erő hajtja az áramlást, ez segít abban, hogy a 3 és a 100 kilós állat is közel azonos idő alatt végezzen a "kisdolgával". Nicole Eisenbrown urológus elmondta, hogy ez a "21 másodperces szabály" segíthet abban, hogy szemmel tartsuk saját egészségünket és szokásainkat.

Ez ugyanis a vizeletürítés idális időtartama, ha ennél rövidebb vagy hosszabb ideig tart, az azt jelenti, hogy vagy túl hamar mentünk el a mosdóba, vagy túl sokáig tartogattuk, és ez bizony probléma.

Ha ugyanis valamilyen okból - mondjuk olyan munkánk van, ahol csak meghatározott időközönként tarthatunk szünetet - rendszeresen addig halasztjuk a vizeletürítést, ameddig lehet, akkor a hólyag megnagyobbodhat a krónikus túlterhelés miatt, ami később funkcionális problémákat okozhat. Ha pedig túl gyakran pisilünk (és a 21 másodpercnél jóval rövidebb ideig tartó pisilés jó indikátor erre), akkor "túlműködő hólyag" alaklulhat ki: a hólyag úgy érzi, hogy tele van, és akkor is érezzük az ingert, amikor nem kellene.