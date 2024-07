Állatmeséi mellett erotikus költeményei tették ismertté La Fontaine-t

A költő egyik pajzán művének illusztrációja

Fotó: By Charles Dominique Joseph Eisen - commons.wikimedia.org

Műveinek többségét a francia Gustave Doré illusztrálta, és már a 18. századtól kezdve számos nyelvre is átültették fabuláit és költeményeit. Többek között magyarra is, azonban hazánkban később, a 20. században Kosztolányi Dezső és Radnóti Miklós jártak az élen az általuk is nagyra becsült La Fontaine műveinek fordításában.

