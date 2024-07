Kezdetben erkölcstelennek tartották a forradalmi ruhadarabot, a bikinit

A bűnös fürdőruha

A siker természetesen nem maradt el. A sajtó napokig cikkezett az új szenzációról, amit ki negatívan ki pedig pozitívan értékelt. Sokan még mindig az erkölcsi oldaláról közelítették meg a kérdést. A bikini ezt követően 1951-ben botránkoztatta meg ismét a közvéleményt világszerte. A Miss World szépségverseny győztese, Kiki Hakansson a rendezvény fénypontjának számító koronázási ceremónián bikiniben jelent meg.

A bikini egyik közvetlen elődje, a kétrészes úszódressz

Fotó: Wikimedia Commons

Az eset nagy felháborodást keltett, különösen a mélyen hívő katolikus országokban. XII. Piusz pápa is megszólalt az ügyben, aki elítélte a kihívó öltözetet, egyenesen bűnösnek bélyegezve azt. Hasonlóan vélekedett többek között Spanyolország és Olaszország is, akik több európai országhoz hasonlóan betiltották az ominózus ruhadarabot, de tilos volt viselni Ausztráliában is.

A Palatinus strandfürdő 1949-ben

Fotó: forrás: Fortepan / Gyulai Gaál Krisztián

A rengeteg korlátozás ellenére a bikini ekkor már elindult hódító útjára és a legnépszerűbb fürdőruhák egyikévé vált szerte a világon.

