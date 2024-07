A magyar király is támogatta Husz János kivégzését

Husz 1415. június 5-én állhatott a zsinat elé védekezni, az itt történtekről elsősorban Poggio Bracciolini tudósításaiból kaphatunk képet.

Eszerint három kérdés hangzott el a 88 szavazásra jogosult résztvevő felé: eretnek-e Husz, ítélkezhet-e fölötte a zsinat, és mi legyen a sorsa.

Az első és a második kérdésre egyaránt 51-en válaszoltak igennel, a büntetésnél viszont már csak 45-en szavaztak a halálára, 10-en elegendőnek tartották volna az egyházi vezeklést, 33-an pedig elengedték volna.

a cseh prédikátor a konstanzi zsinaton

Fotó: By Karl Friedrich Lessing -commons.wikimedia.org

A Zsigmond által is támogatott döntés máglyahalál volt, kivéve, ha Husz visszavonja tanait. Mivel ez nem történt meg, 1415. július 6-án nyilvánosan is kihirdették az ítéletet, amit még aznap végre is hajtottak.

Husztól elvették papi öltözékét, a felszentelési kenetet egy téglával szimbolikusan ledörzsölték a fejéről, majd egy ördögalakokkal teli papírsapkában állították a máglyára.

Később hamvait és a hamu alatti földet a Rajnába hintették, hogy nyoma se maradjon az eretneknek. Ezután Csehország-szerte fellángoltak a huszita mozgalmak.

