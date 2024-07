Megvadultak a varjak, már nemcsak az embereket, hanem a villamoshálózatot is támadják

Mintha csak Alfred Hitchcock legendás Madarak című filmje elevenedne meg a valóságban, Dél-Koreában tömegével támadják a varjak az embereket. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a madarak már nem csak az embereket veszik célba, hanem az ország elektromos hálózatát is;

a KEPCO energiavállalat szerint a varjak 103 áramkimaradásért voltak felelősek az elmúlt három évben

– írja a Daily Star cikke.

Az agresszívvá vált varjak már a városok áramellátását is veszélyeztetik.

Fotó: NurPhoto via AFP

Legutóbb június 13-án okoztak károkat a villamoshálózatban Puszan városában. A támadás során 500 háztartás és egy közeli iskola maradt áram nélkül. Tavaly hasonló eset történt Szöul nyugati részén, ahol 4 órás áramszünetet okoztak a sorozatossá vált madártámadások.

A hatóságok szerint egészen biztos, hogy a villamoshálózat meghibásodásáért a varjak a felelősek, számos madártetemet találtak ugyanis a megrongálódott vezetékek közelében.

A varjútámadások mára mindennapossá váltak, és egyes beszámolók szerint nem kímélik azokat az embereket sem, akik egyébként sérült madarakon próbálnak segíteni.

Éppen egy virágágyásra tettem egy sérült varjút, amikor a fajtársa elkezdte ütni a fejemet a csőrével. Többször elrepült majd visszatért, és tovább csipkedett. Értetlenül álltam az egész előtt”

– nyilatkozta a lapnak az egyik érintett.

A dél-koreai kormány a sorozatos támadások miatt valóságos háborút hirdetett a varjak ellen, kártevőnek minősítették őket, és megpróbálják befogni a fenyegetővé vált szárnyasokat.

Nem a nálunk ismert varjúfaj felelős a támadásokért

Dél-Koreában nem a nálunk közismert vetési varjak felelősek a támadásokért, hanem a jóval termetesebb dzsungelvarjak (Corvus macrorhynchos), amelyek akár 59 centiméteresre is megnőhetnek, súlyuk pedig az 1000 grammot is elérheti. Általában gyümölcsökkel, rovarokkal táplálkoznak, de dögevőként is ismertek, a városokba pedig az kidobott élelmiszer vonzzák őket.

Dzsungelvarjú (Corvus macrorhynchos)

Fotó: NurPhoto via AFP

A dzsungelvarjaknak kevés természetes ellenségük van, és szeretnek a villamoshálózatok közelében fészkelni, ami súlyosbítja a városlakók problémáit.

A dzsungelvarjakat más varjúfajokkal együtt tavaly decemberben nyilvánították kártevőnek, és döntöttek befogásukról. Az ösztönzők hiánya miatt azonban csak nagyon kevesen próbálkoznak a madarak elfogásával, ráadásul mivel a varjak rendkívül intelligens lények, képesek elkerülni a kifinomultabb csapdákat is.

A biológusok szerint a szarkák eltűnése miatt szaporodhattak el a varjak, a két faj ugyanis egymás természetes riválisa.

Ironikus módon a szarkákat az 1990-es években szintén kártevőnek nyilvánították, ez vezetett a populációjuk hanyatlásához és a varjak mostani felemelkedéséhez.