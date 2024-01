Hiába, a fiatalok étvágyával általában nincs gond, de nem ritka, hogy az idősek életkoruk előrehaladtával csökkenteni szeretnék egyes étkezéseik adagját, ám kóros, ún. időskori étvágytalanság is állhat a megváltozott életmódot tükröző táplálkozás mögött. Amennyiben ez utóbbi áll fent, azt bizony kezeltetni kell, hiszen az egészség a legfontosabb, ez a betegség pedig fáradékonysághoz, gyengeséghez, fogyáshoz, csontritkuláshoz, sőt akár vérszegénységhez is vezethet.

"A megfelelő étrend elengedhetetlen az idősebbek számára, mert ez segít megőrizni számukra az energiát, és csökkenti a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát is." – hívta fel a figyelmet a közelmúltban Diana Kerwin, a Texas Health Presbyterian Hospital geriátria orvosa. Akinek esetleg ismeretlen lenne a fogalom, a geriátria az idősgyógyászat sajátos, integrált medicinális ismeretanyagon alapuló új orvosi szemlélete, amely tulajdonképpen egyszerre jelent megelőző, gyógyító és rehabilitáló orvoslást is.

Bár teljesen normális, ha korunk előrehaladtával étvágytalanságot érzünk, ennek ellenére Dr. Kerwin szerint továbbra is napi 1600 és 2000 kalóriát kell bevinniük, anyagcserénktől, aktivitási szintünktől és általános egészségi állapotunktól függően.

A neves szaktekintély szerint a következő okok állhatnak az időskori étvágytalanság mögött, miközben azt vizsgálta, milyen egészségügyi problémák vezethetnek időskorban étvágytalansághoz, és miként lehet kezelni őket:

Életkorral összefüggő fizikai változások

Nem ritka, hogy étvágyunk csökken, ahogy öregszünk - mondja Dr. Kerwin – ennek pedig az az oka, hogy szaglásunk és ízlelésünk életkorunk előrehaladtával romlik, ez pedig jóval kisebb mértékben teszi vonzóvá a táplálkozást. Egy másik feltételezés szerint, ha például kevésbé vagyunk aktívak, mint korábban, akkor elképzelhető, hogy szervezetünknek nem lesz már szüksége annyi energiára, hogy feltöltődjön, mint fiatalabb korunkban – derül ki a Nursing and Older People című folyóirat egy korábbi áttekintéséből. Fogászati problémák

Az American Dental Association szerint a fogászati problémák is egyre gyakoribbá válnak az életkor előrehaladtával, melynek következményeképp a fog-, vagy az ínybetegségeink sokat elvesznek az evés élvezetéből. A fogak elvesztése, vagy egy rosszul illeszkedő fogsor rendkívüli módon megnehezíthetik a rágást, akárcsak egy kezeletlen fogszuvasodás. Változó társadalmi körülmények

Életkorunk előrehaladtával természetesen élethelyzetünk is alapjaiban meg tud változni, hiszen könnyen előfordulhat, hogy hosszú évek után egyszer csak kevesebb embernek kell főznünk otthon, esetleg csak magunkra főzünk: átalakul a mindennapi táplálkozásunk. Egy 2022-es, Nutrients-tanulmány szerint majdnem kétszer nagyobb az esélye annak, hogy rossz étvágyunk van, ha egyedül élünk. Mondanunk sem kell, ha esetleg ún. időskori depresszió is kialakul az egyedül töltött idő következtében, egészségünk és étvágyunk is csökkenhet a megváltozott életmódnak "köszönhetően". Megfázás, vagy egyéb fertőzések

Az amerikai Országos Orvostudományi Könyvtár szerint immunitásunk csökkenhet az életkorral, így fogékonyabbá válhatunk megfázásra, esetleg fertőzésekre is. Mindannyian ismerjük az érzést, ha betegek vagyunk, egy kis levesen, esetleg egy falat pirítóson kívül semmi mást nem kivánunk igazán, pedig ez a táplálkozási attitűd akár az időskori étvágytalanság tünete is lehet. Éppen ezért fontos alaposan utánajárni, hogyan lehet megelőzni ezt az életmódbeli kényszerváltozást, és mik a hatékony módszerek a kezelésére. „Ez hatványozottan igaz, ha betegségünk kiszáradással is jár – tette hozzá Dr. Kerwin. Kognitív hanyatlás

Az International Journal of Geriatric Psychiatry korábbi eredményei szerint a kognitív hanyatlás, különösen a demencia és az Alzheimer-kór esetében növelheti a depresszió kockázatát, ez pedig gyakran fogyáshoz és/vagy az ételek iránti érdeklődésünk csökkenéséhez vezethet. A rendszeres étkezés ráadásul más szempontból is kihívást jelenthet az említett kórban szenvedők számára, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a logisztika túlterheli őket, esetleg nehezen tudnak az evésre koncentrálni, ha környezetük például mozgalmas. Az Alzheimer-szövetség szerint ráadásul az is előfordulhat, hogy a kór rosszabbodik, így megeshet sajnos az is, hogy a beteg elfelejt enni, vagy egyáltalán nem ismeri fel az ételt, Krónikus betegségek és gyógyszerek

Számos, idős korban gyakori krónikus egészségügyi probléma – például krónikus fájdalom, szívelégtelenség, COPD, veseelégtelenség, májbetegség és rák – csökkentheti az étvágyat. Ezenkívül az olyan állapotok, mint a Parkinson-kór vagy a súlyos ízületi gyulladás, befolyásolhatják az edények kézben tartását, megnehezítve az evést – jegyzi meg a Nursing and Older People.

„Az ilyen állapotok kezelésére felírt gyógyszerek az étvágyat is befolyásolhatják - mondja Dr. Kerwin. Egyes gyógyszerek megváltoztathatják az ételek ízét, szájszárazságot okozhatnak, vagy egyszerűen csak csökkentik az étvágyunkat." - teszi hozzá.

Az étvágycsökkenést okozó leggyakoribb gyógyszerek a Cleveland Clinic szerint azok az antibiotikumok, a Digoxin, a Fluoxetin, a Hidralazin, vagy az opioidok, amelyeket krónikus fájdalom kezelésére írnak fel, ám a táplálkozás tekintetében okozhatnak időskori étvágytalanságot is.

"Az első számú módja annak, hogy megállapítsuk, hogy egy idősebb felnőtt kap-e elegendő táplálékot, a testsúlya." - mondja Michelle Saari, RD, a kanadai Winnipegben dolgozó geriátriai dietetikus. "Ha csökken, az egyértelmű jele annak, hogy többet kell enniük." - teszi hozzá, tehát az étvágytalanság és a súlycsökkenés között szoros összefüggés lehet. "Aki nem fér hozzá a mérleghez, vagy nehezen fér fel rá, figyeljen ruhái illeszkedésére! A szokásosnál lógóbbnak tűnő nadrágok, ingek, vagy alsóneműk is fogyást jeleznek." – mondja Saari.

Ha nem biztos abban, hogy mennyi kalóriát kellene fogyasztania naponta, forduljon orvosához, vagy használjon olyan online forrásokat, mint a National Institute of Health's Body Weight Planner, amely segíthet nyomon követni kalóriabevitelét, ugyanis szép számmal akadnak már természetes módszerek is az étvágytalanság kezelésére az egészség megőrzése érdekében! Dúsítsuk az ételeket extra kalóriákkal és fehérjével! – javasolja a neves szaktekintély, aki szerint ha például kalóriadús ételeket veszünk be az otthoni menübe, akkor kisebb mennyiségű ételben is több tápanyaghoz juthatunk hozzá. Érdemes tehát megpróbálni a turmixokhoz fehérjeport-, zabpehelyhez tejszínt-, a sült burgonyához pedig vajat adni.

Ne féljünk segítséget kérni egy családtagunktól, vagy barátunktól, ha gondjaink támadnak az ételek megtervezésével, a bevásárlásával, vagy a főzéssel, ugyanis a hirtelen étvágytalanság akár stresszt is okozhat!Aki magányban él, hívja meg a szomszédot egy ebédre, vagy mondjon igent arra a társasági eseményre, amelyre oly sokszor meghívták már, és élvezze a társasági étkezést!

Az étvágy enyhe csökkenése az életkor előrehaladtával normális lehet, de beszéljen kezelőorvosával, ha azt észleli, hogy az Ön, vagy egy szeretett személy iránti érdeklődése csökken, különösen, ha ez súlycsökkenéssel jár. Együtt áttanulányozatják a tüneteket, és kideríthetik, van-e valami mögöttes probléma, és módot találhat az étkezés élvezetesebbé tételére is.