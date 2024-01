A Széchenyi István Egyetem hiánypótló képzést, „modern technológiák és kiberbiztonság joga" mesterszakot indít magyar és angol nyelven szeptembertől, amelyre február 15-ig lehet jelentkezni. Akik elvégzik, olyan informatikai, mérnöki és jogi tudást sajátítanak el, amellyel korunk egyik nagy kihívására válaszolni tudó szakemberekké válnak. A kiberbiztonság a vállalatok és az állami szervezetek számára is kiemelt jelentőségű, ezért a mesterdiplomát megszerző hallgatók keresettek lesznek a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon.

A Széchenyi István Egyetem új mesterképzésén résztvevők okleveles modern technológiai és kiberbiztonsági jogi szervező végzettséget szereznek.

A képzés létjogosultságának érzékeltetésére talán egy adat is elegendő: az FBI 2022-es jelentése szerint az észlelt és bejelentett kibertámadások okozta gazdasági károk dollármilliárdos nagyságrendűek, és évről évre folyamatos, duplázódó mértékű emelkedést mutatnak. E folyamatokat napjaink geopolitikai válságai tovább fokozzák.

A Széchenyi István Egyetem hatalmas előnye, hogy kilenc kara tizenegy tudományterületet ölel fel. Ezek szintetizálásával olyan multidiszciplináris tudást tudunk felhalmozni, amelyre nem sok intézményben adódik lehetőség. Ennek a közös tudásnak már számos kutatásban hasznát vettük, legyen szó digitalizációról, önvezető járművekről vagy épp mesterséges intelligenciáról. Ezt a lehetőséget használjuk ki új képzésünk esetében is, amelyben jogi, műszaki és informatikai ismereteket kínálunk hallgatóinknak. Tesszük ezt a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi, valamint az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar együttműködésével

– fogalmazott prof. dr. Smuk Péter, az egyetem jogi karának dékánja.

Elhelyezkedés A szak elvégzése után a hallgatóknak lehetőségük lesz elhelyezkedni mind az állami szférában, mind pedig a vállalati környezetben, hiszen a kiberbiztonsággal és a modern technikával kapcsolatos jogi és informatikai kompetenciáik mindkét területen releváns tudásanyagot jelentenek.

Egyedülállónak és hiánypótlónak nevezte az új képzést annak ötletgazdája, dr. Kelemen Roland adjunktus is.

2021–22-ben a Fulbright-ösztöndíjprogram keretében vettem részt egy amerikai képzésben. A tengerentúlon már korábban felismerték annak fontosságát, hogy a vállalkozások számára rendelkezésre álljanak a téma informatikai és jogi oldalát egyaránt átlátó szakemberek. Ez a tudás az államigazgatásban, a nemzetbiztonság területén, a multinacionális, közép- és kisvállalkozások esetében is egyre nélkülözhetetlenebb. A képzést elvégzők a problémák megelőzésében, elhárításában, de bekövetkeztekor annak kezelésében egyaránt fontos szerepet tudnak játszani. Ismerik mindezek jogi vetületét, így képesek előállítani a belső szabályozókat, amelyeket a nemzetközi előírások egyre szélesebb körben követelnek meg

– érzékeltette az új mesterképzési szak hasznosságát. Példaként említette az Európai Unió új hálózatbiztonsági irányelvét (NIS2), amely 2024 tavaszán lép hatályba, és Magyarországon mintegy 2600 vállalkozást érint közvetlenül.

A képzésről A képzésen a hallgató a 21. század munkaerőpiaci kihívásainak megfelelően multidiszciplináris tudást sajátít el, a képességei három fő pilléren nyugodnak: számottevő informatikai, mérnöki kompetencia mellett, a képzés során a kiberbiztonság és a modern technológiai eszközök területére vonatkozóan átfogó és releváns jogi tudásra tesz szert.

Dr. Kelemen Roland kiemelte:

a képzés egyaránt hasznos az informatikai vagy műszaki végzettségű, de jogi ismeretekkel még nem rendelkező, illetve a jogtudományi területen diplomát szerző, de az IT-területen kevésbé jártas szakemberek számára, akik a gyakorlatban jól használható és a munkaerőpiacon egyre keresettebb, speciális tudás birtokába kerülnek.

A képzés során több olyan témát is érintenek – például a digitális gyermekvédelmet, – amely a tervek szerint később önálló rövidképzésként is választható, elvégzése esetén mikrotanúsítvány szerezhető.

Mesterképzésünk nemcsak hazai, de globálisan is használható és fontos tudást kínál, ezért hirdetjük meg a szakot angol nyelven is. A kibertér túlmutat a nemzetállami szabályozáson, ezért a külföldi hallgatók is értékes ismereteket szerezhetnek nálunk

– emelte ki prof. dr. Smuk Péter.

A magyar nyelvű képzésről és a jelentkezésről bővebb információ itt található, és hamarosan az angol nyelvű tájékoztató is elérhető az admissions.sze.hu weboldalon.