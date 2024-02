A megfigyelés olyan régi, mint hogy az emberek összegyűlnek a tábortűz körül: az éjszakai fény szabálytalanul köröző rovart ömeget vonz. A művészetben, zenében és az irodalomban ez a látvány egy tartós metafora a veszélyes, de ellenállhatatlan vonzást illetően. De valami nem stimmel, mert ahelyett, hogy élelmet találnának, vagy elkerülnék a predátorokat, a fény csapdába ejti őket. Hogy mi az oka, nem tudni bizonyosan. Most a kutatók egy nemrégiben publikált kutatásukban nagysebességű nyomkövető technikával próbáltak választ találni. Erről számolnak be a The Conversation magazinban.