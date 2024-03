Az életét kockáztatja azzal, ha így alszik a repülőn

Ennek lényege, hogy az ülés biztonsági övét a derék helyett a bokánkra csatoljuk, így a térdeinket az ülésen pihentethetjük, miközben alszunk. Ez azonban nagyon veszélyes lehet, és akár az életünkkel is játszhatunk, ha kipróbáljuk, főleg, ha a repülőgép turbulenciába kerül, hiszen ilyenkor sokkal több, és felesleges időt vesz el, amíg ismét a helyes és biztonságos módon csatoljuk be a biztonsági övet. Sőt rázkódás esetén még a fejünket is beüthetjük, ami könnyedén agyrázkódáshoz vezethet.

Forrás: Mirror