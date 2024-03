Eláruljunk, hogyan vihetünk fel ételt a különböző légitársaságok járataira

Tökéletes és pénztárcabarát megoldás lehet, ha előre bevásárolunk, és visszük magunkkal, amivel az út során jól tudunk lakni. Célszerű lehet a reptéri váró helyett már a városban megvenni a szendvicsünket és a rágcsálnivalót, így időt és pénzt is megtakaríthatunk.

Fontos tudni, hogy mi az amit felvihetünk, és mi az amit nem. Folyadékot például nem, ha azt a repülőtéren kívül vettük, de még itt is lehetnek eltérések az egyes társaságok szabályzataiban. Igy nagy eséllyel leves, a puding és főzelék kiesik a listáról. Szendvicseket és salátákat viszont igen, fontos azonban, hogy azt leszállás előtt meg kell enni, mert különféle szabályok vannak érvényben arra vonatkozóan, hogy milyen típusú élelmiszereket vihetünk be egy adott országba. Az Európai Unió például nem engedélyezi, hogy az Egyesült Királyságból friss húst vagy tejtermékeket hozzanak be az utasok az országaikba.