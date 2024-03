Ötven új felhőkarcoló épül egy európai városban

A most következő nagyarányú fejlesztésekben épül majd meg közel egymilliárd eurós beruházással a Four, vagy más néven Four Frankfurt projekt, amely egy nagy, luxus, vegyes felhasználású felhőkarcoló együttes lesz. A négy felhőkarcolóból álló komplexum a Deutsche Bank háromszög néven ismert területen létesül, a fontos pénzügyi és kereskedelmi központnak számító Innenstadt városrészben, ahol a frankfurti tőzsde is működik, valamint rengeteg bár, klub, ruhaüzlet és egyszerű étterem található. A tervek szerint ez a felhőkarcoló már az idén elkészül. A Roadster.hu kiemeli: a tornyok közül a legmagasabb kétszázharminchárom méteres lesz, és a Four Frankfurtban irodák, lakások, szállodák, üzletek, valamint éttermek kapnak helyet.

Várhatóan 2025-ben kezdődik meg a Millennium Tower építése, amely 2030-ban készül el. Ez lesz az Európai Unió második és Németország legmagasabb épülete. Itt működik majd Németország legmagasabb kilátója, fantasztikus kilátással Frankfurtra. A torony 288 méter magas és 67 emeletes lesz.