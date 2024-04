A témával foglalkozó Reddit-oldalon az 'Olyve_Oil' felhasználó arra figyelmeztetett, hogy igyekezzük elkerülni azt, hogy bárkitől is elfogadjunk egy virágot, vagy egy rozmaringcsokrot, sőt azt is érdemes elutasítani, ha valaki szívességből felajánlja, hogy a tenyerünkből olvas. Sőt, akkor járunk a legjobban, ha már nem is utasítjuk vissza, hanem szimplán figyelmen kívül hagyjuk az ilyesfajta ajánlatokat.

Spanyolország. Fotó: Pixabay