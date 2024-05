Mutatunk öt magyarországi strandot, ahová magával viheti a kutyáját

Borostyán-tó strand és Kutyabarát strand - Zalalövő

Képünk illusztráció. Fotó: Shutterstock

Az ország egyik legszebb kutyás strandjának tartják a festői környezetben fekvő átlagosan 3 méter mély Borostyán-tó partján lévő kutyabarát strandot. A tó gátja mellett jelöltek ki egy partszakaszt, ahová kutyával is érkezhetünk. A gondozott terület a humán strandtól messzebb helyezkedik el. Arra viszont érdemes figyelni, hogy a büfékhez csak pórázon lehet vinni a kutyákat. A tó folyamatosan mélyül így a gyerekekkel és a kutyákkal is biztonságosan fürdőzhetünk.



Öreg tó - Tata

Képünk illusztráció. Fotó: Shutterstock

A szintén csodálatos környezetben fekvő tatai Öreg-tó egyes táblával jelzett részein a kutyák is élvezhetik a vizet. A környék remek kiránduló- és aktív szabadidő eltöltési lehetőségekkel rendelkezik. Magyarország egyik legöregebb mesterséges tava Európa pedig egyetlen olyan városi tava, melyen az őszi és téli hónapokban vadludak és más költöző madarak tízezrei találnak átmeneti menedéket. A természetet tehát igazán közelről élvezhetjük, ha négylábú kedvencünkkel ide látogatunk.



A Plázs - Nyékládháza

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye első hivatalos kutyabarát strandja nem csak természetes tóparti fürdőhely, hanem egy kutyaközpont is. Rengeteg kutyás-gazdis programmal várják a látogatókat, és nem csak a nyári szezonban. A 2,3 hektáros területen medencét is találunk - bár ide a kutyák nem mehetnek be - de, kipróbálhatjuk a SUP-ot vagy éppen vízibiciklizhetünk is.



Jade Beach - Dunavarsány

Képünk illusztráció. Fotó: Shutterstock

A Jade Beach Budapesttől 25 km-re, Dunavarsány zöldövezeti részén elhelyezkedő exkluzív strand, ahol a pihenésé és a kikapcsolódásé a főszerep.

Egy külön kutyás partszakaszt is létrehoztak, ahol a négylábú vendégek is felfrissíthetik magukat a tó vizében. A kutyabarát helyek szerint viszont fontos tudni, hogy a helyszín csak kis és közepes méretű kutyával látogatható. A 25 hektáros területen nem mellesleg lehetőség adódik kipróbálni a vízi- és szárazföldi sportok széles palettáját is.

Kutyabarát Szabadstrand - Tiszakécske

Képünk illusztráció. Fotó: Shutterstock

A tiszakécskei szabadstrand végében kerítéssel választottak le egy területet kutyabarát fürdetőhelynek. A nemrég hatalmas felújításon átesett szabadstrandon az ingyenesen igénybe vehető új szolgáltatások kialakításánál egyébként hangsúlyt kapott az is, hogy akár a kerekesszékesek, illetve a vakok és gyengén látók is használni tudják a strandot. Ezen felül a teljes strand területén ingyenes internetelérhetőség is van. A strandolók biztonságát pedig térfigyelő kamerák és új, napelemes köztéri lámpák biztosítják.