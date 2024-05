Így lehet olcsón megnézni a világ legmagasabb végtelen medencéjét - képek

A medencében való megmártózáshoz a szállodában kell tölteni legalább egy éjszakát, ami nem olcsó mulatság, hiszen a legolcsóbb kétágyas szobákat is 160 ezer forint felett kínálják a luxusszállodában. Van azonban egy trükk, aminek révén jóval olcsóbban is meg lehet nézni a világrekordot jelentő medencét – írja a Time Out Dubai.

Ha valaki elmúlt 21 éves, az asztalt foglalhat a szintén a tetőtéren működő Zeta Seventy-Seven étteremben, és olyan ételek közül választhat, mint az osztriga, a wagyu hátszín és a miso homár. A terasz szélén lévő asztaloknál kötelező minimális fogyasztás van előírva, de ha nem oda foglal asztalt, ott nincs minimális költés.

Italokat és rágcsálnivalót akár 67 dirhamért (6500 forint) is rendelhet, ami igazán jó árnak számít a hely különlegességéhez képest.

Miután megrendelte az ázsiai és japán menüt, körbekalandozhat, és annyi képet készíthet a lenyűgöző medencéről, amennyit csak szeretne. Fontos tudni, hogy a Zeta nem biztosít hozzáférést a medencéhez, csak távolról láthatja és élvezheti, de megmártózni tilos. Ha nem bánja, hogy egy kicsit többet költ, hogy akadálytalan kilátása legyen a városra és a medencére, foglalhat asztalt az első sorban is, ami személyenként 477 dirham (46 ezer forint), és lefogyasztható ételre és italra.