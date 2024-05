Visszatér a népszerű Dunakanyar napijegy - ettől igazán különleges

Beköszöntött a jó idő, elindult a hajózási szezon. A MÁV-Volán-csoport és a MAHART közös szolgáltatásfejlesztéssel nyújt segítséget az utazásszervezéshez, támogatva a belföldi turizmust. A Dunakanyar napijegy immár ötödik éve kínál kedvezményes utazási lehetőséget a közösségi közlekedést választó utasoknak- ahogy azt megírtuk.

A jeggyel kapcsolatban, most újabb részleteket tudtunk meg. Így többek között azt, hogy

a május 10-től elérhető szezonális napijegy hajózási napokon, a korábbi években már megszokottak szerint a MÁV-Start, a MÁV-HÉV és Volánbusz, valamint a MAHART kijelölt járatain használható fel

- írja a MÁV-Csoport közleménye.

A változatlan árú napijegy most még több helyen lesz érvényes a MÁV-Volán-csoport járataira. A korábban már megszokottakon felül a Volánbusz összes Solymár és Budapest, valamint Nagykovácsi és Budapest közötti (helyközi sárga színű, agglomerációs kék színű és éjszakai) járatán, továbbá a H5-ös HÉV teljes vonalán, illetve a MÁV-Start S77-es vonatain és az S71/G71-es vonatokkal közös (Vác – Csörög) szakaszán is utazhatunk a Dunakanyar napijeggyel. A MAHART Váci körjárat megszűnt, de továbbra is használhatjuk a jegyet a Visegrád Grand Tour (korábban Visegrádi körjárat), az Esztergom Grand Tour (korábban Esztergomi körjárat) és a Szentendrei körjárat hajóin.

A jegyek kétféle változatban vásárolhatók meg a MÁV-Start pénztáraiban, jegyértékesítő automatáiban, illetve online a MÁV applikációban. Felnőttek számára a termék változatlanul 2499 forintért érhető el. Újdonság a 6999 forintos családi Dunakanyar napijegy, ami 2 felnőtt és 2, velük együtt utazó 14 év alatti utas részére érvényes.

A szezonális Dunakanyar napijegyen túl mindenki számára egész évben elérhetőek az ország- és vármegyebérletek és a Magyarország24 és Vármegye24 napijegyek is.

Érdemes előre tájékozódni, melyik változat nyújtja a legkedvezőbb megoldást az adott utazási igényre. A Pest vármegye24 napijegy, illetve a Pest vármegyebérlet a Dunakanyar napijegy érvényességi területének jelentős részén eleve felhasználható, ugyanakkor a hajójáratokon nem érvényesek. Amennyiben hajóval is szeretnénk utazni, érdemes a kombinált Dunakanyar napijegy megvásárolni.