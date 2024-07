Életre kel Frankenstein és Harry Potter

A Constellation Carousel (hullámvasút) a Celestial Park központja. „Itt minden korosztály felfedezői egy fantasztikus örvénybe kerülhetnek a csillagképek fedélzetén, amely előre-hátra siklik – sőt 360 fokos fordulatot is tesz – a Tejúton keresztül." Az Astronomica is itt található, ami egy interaktív vizes játszótér, amely egyben óriási iránytűként is szolgál.

Innen a vendégek eljuthatnak a Harry Potter varázslóvilágába – a Mágiaügyi Minisztériumba, ahol

a varázslóvilág egy másik korszakát fedezhetjük fel egy teljesen új részlegben amely ötvözi az 1920-as évek varázsló Párizsát a Warner Bros. Pictures Legengás állatok filmjeivel és a Harry Potter-sorozat ikonikus brit Mágiaügyi Minisztériumával.

Betérhetünk a Super Nintendo Worldbe, ahol „a vendégek láthatják az ikonikus zöld pipát, és új játékmódokat fedezhetnek fel, miközben belépnek olyan szeretett karakterek világába, mint Mario, Luigi, Princess Peach és Donkey Kong”.

A How to Train Your Dragon – Isle of Berk területén „a vendégek sárkányokkal szárnyalhatnak egy színes világban, amely tele van viking témájú kalandokkal a rendkívül népszerű Így neveld a sárkányodat filmfranchise alapján”.

A Dark Universe-ben pedig „a vendégek Dr. Victoria Frankenstein kísérleteitől kezdve a szörnyekkel teli világban mindennel találkozhatnak, a mítoszok és rejtélyek központjában.

Az új vidámpark állítólag minden képzeletet felülmúló lesz.

Az Epic Universe belsejében, a Celestial Park végén található a Universal Helios Grand Hotel, amely „a vendéget egy olyan világba viszi, ahol az ég és a föld egyesül – 500 szobával, egyedülálló kilátással és saját bejárattal a vidámparkba."