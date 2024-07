Már 25 magyar hotel szerepel a Michelin Guide ajánlásai között

A világ vezető étteremkalauza idén áprilisban jelentette be, hogy a vendéglátóhelyek mellett megkezdi a hotelek minősítését is, jelenleg máris világszerte 5000 szálláshelyet ajánl az utazók figyelmébe. Az új minősítéseknek is köszönhetően a nemzetközi kiadványban

Magyarországot már tíz olyan Michelin által ajánlott hotel is képviseli, amelyben Michelin-ajánlást, vagy Michelin-csillagot elnyert étterem várja vendégeit.

A Michelin Guide négy éve ismeri el a kiemelkedő szálláshelyeket ajánlással, 2024-től viszont a legkiválóbb hotelek az éttermi csillagokhoz hasonló Michelin Kulcsokat is kaphatnak.

Michelin Kulcsot ugyanakkor csak azok a szállodák kaphatnak, amelyek előtte már elnyerték a Michelin Guide ajánlását. Ezért is jelentős, hogy immár 25 hazai szálloda érte el ezt a minősítést.

Közülük pedig négy, az Andrássy Kúria, a Platán Udvarház, az Avalon Resort & Spa és a Tokaj Minaro júniusban került fel a Michelin Guide által ajánlott hotelek közé.

Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a közleményben kiemelte:

A magyar szálláshely-szolgáltatás dinamikus fejlődése, és a magas minőségű szolgáltatások előretörése nagymértékben járul hozzá ahhoz, hogy a gasztronómiai világtérkép mellett Magyarország immár a magas minőségű szolgáltatásokat kereső turisták úti céljai között is egyre hangsúlyosabban jelenik meg.

Azt írták, az elmúlt évek gasztronómiai forradalmának köszönhetően Magyarország vendéglátóhelyei is nagy sikerrel szerepelnek a Michelin Guide kiadványában. Tavaly minden korábbinál több, országszerte 73 étterem került be a francia kalauz magyarországi ajánlójába, amelyben

Magyarországot így két 2 Michelin-csillagos, hét 1 Michelin-csillagos, hét Bib Gourmand, valamint további 57 Michelin-ajánlott étterem képviseli

- írta az MTÜ.

A turisztikai ügynökség 2023. szeptemberében írt arról, hogy megőrizték Michelin-csillagjaikat és minősítéseiket a magyar éttermek, sőt újak is csatlakoztak a tavaly elismerést szerzők közé.