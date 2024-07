Ez Budapest legújabb strandja

Június 25-én megnyitott Budapest legújabb strandja az Újlak utcában, amely minden nap 9 órától 20 óráig lesz nyitva - írja a Spabook.

Az Újlak utcai strand medencéje 1 méter mély, hőmérséklete 26 fokos, míg a gyermekpancsoló 30 fokos.

Strand

Fotó: Shutterstock

A látogatók különféle szórakozási lehetőségek, frissítők és barátságos környezet között válogathatnak. A strand mellett fedett uszoda is van, amely kombinált jeggyel látogatható. Az uszoda területén infra szauna is működik, a melegebbre vágyókat pedig két darab finn szauna is várja. Az Újlak utcai strandon van továbbá masszázs, szolárium pedikűr-manikűr szolgáltatás is - teszi hozzá az Economx.

Az aktív kikapcsolódást

ping-pong asztal,

strandröplabda pálya,

a kisebbeknek pedig homokozó szolgálja.

A felnőtt belépő ára 2200 forint, a diák, illetve nyugdíjas jegyár mindössze 1200 forintba kerül. Számos más jegytípus, és családi belépők is vannak, érdemes a helyszínen érdeklődni, hogy melyik a legkedvezőbb számunkra.

Magyarország bővelkedik strandokban, köztük gyerek- és családbarát létesítményekben, sőt a legtöbb komplexum kifejezetten ezen keresztül szeretné magához csábítani a vendégeit.

Az AquaCity Vízicsúszda és Élménypark például gyönyörű környezetben, Zalaegerszegen, a Gébárti-tó partján helyezkedik el Közép-Európa legnagyobb víztömegével, 6000 m2 vízfelülettel, számos medencével, csúszdával, vízi és szárazföldi attrakcióval várja látogatóit immár 22 éve. A vízi paradicsomban 7 óriás csúszda, egy ugráló medence, és az ország legnagyobb hullámmedencéje mellett gyermek és bébi medence is várja a kicsiket.

