Teljesen kiszáradt a turisták kedvenc olasz nyaralóhelye

A város ráadásul amely UNESCO világörökség részét képezi és az ókor óta fennmaradt görög templomairól ismert 2025-ben az olasz kultúra fővárosa címet tölti be.

A helyzet azonnal kihat a teljes turisztikai ágazatra a városban. Komoly gazdasági következményekkel fenyeget, mivel a turizmus az, amire Szicíliának ezen a részén szinte mindenki támaszkodik”

– közölte Giovanni Lopez, a Le Cinque Novelle panzió tulajdonosa.

A helyiek elmondták, hogy sokszor több mint fél órába telik, mire egy vödör megtelik vízzel, a szállodatulajdonosoknak pedig külföldről kell vizet vásárolniuk a vendégeik számára, mivel az ország nem tudja megfelelő ütemben ellátni a régiót. Szicília először februárban vezetett be vízkorlátozást, amikor hivatalosan is szükségállapotot hirdettek - számolt be a Hirado.

Agrigento ókori görög temploma. Fotó: Unplash

A portál szerint Szicília Rómától kért segítséget szárazföldi vízimportra, hogy a problémát orvosolják.

Szóba került az ősrégi vízvezetékrendszer újjáépítése is, azonban az elmúlt egy évtizedben nem történt előrelépés ez ügyben - írták.

Tavaly nyáron is vízkorlátozásokat vezettek be Olaszországban.

Nemcsak Szicíliában, hanem az északnyugati Liguriában is szükségessé váltak az intézkedések. Imperia, Sanremo, Taggia és más önkormányzatokban éjféltől reggel öt óráig korlátozták az ivóvíz használatát egészen szeptember 10-ig.

A vízhasználatot napközben is korlátozták: tilos volt a kertek locsolása, a medencék feltöltése és a kocsik mosása is.



A hatalmas aszály miatt katalónia is vízhiánnyal küzd, ami miatt különböző vízkorlátozásokat vezettek be, amelyeket az elmúlt időszakban enyhítettek.

Továbbra is tilos marad a szökőkutak, mesterséges tavak feltöltése, az öntözés, az utcák vizes tisztítása, az otthoni autómosás, az üres medencék megöltése. Engedélyezik viszont a vízforgató rendszerrel ellátott medencék utántöltését.

Katalóniában az elmúlt három évben a szokásos átlagnál és a szükségesnél is jóval kevesebb eső hullott a térségben. Ennek következtében 200 éve nem tapasztalt szárazság alakult ki

- nyilatkozott Javier Martín Vide, a barcelonai egyetem földrajz tanszékének munkatársa a spanyol közszolgálati televíziónak (TVE).

A helyzet hosszú távú megoldása érdekében a tartományi kormány az őszre vízen úszó sótalanító rendszert helyez üzembe Barcelonában, valamint 12 mobil sótalanítót telepít a Costa Braván, Alt Empordá járásban, így ellátva 13 környező települést elegendő ivóvízzel.