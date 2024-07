Szinte fillérekért juthatunk el ebbe a gyönyörű és egzotikus országba

Marokkó nyüzsgő szívében fekszik egy város, amely könnyedén rabul ejti az érzékeket, és a varázslatok birodalmába – Marrakeshbe – repíti az utazókat. Labirintusszerű utcáival és nyüzsgő piacaival ez az ősi város a felfedezésre váró élmények tárháza. A bonyolult terrakotta színű építészetéről és máshoz nem fogható szőnyegeikről híres ország messziről is vonzza a kalandorokat, csak hogy elmerüljenek a színek, illatok és hangok kaleidoszkópjában - írja a Mirror.

A hagyományos marokkói építészet, amelyet apró mozaikok és gyönyörű kertek díszítenek, azonnal magával ragad minden idelátogatót.

Marrakesh dobogó szíve, a Jemaa el-Fnaa elnevezésű központi tér semmihez sem hasonlítható látványosság. Nappal nyüzsög a kígyóbűvölőktől , a fellépő majmoktól, valamint hennaművészektől és a figyelemért versengő fűszerkereskedőktől is. Éjszakára a tér nyüzsgő éjszakai piaccá változik, tele utcai étel standokkal a varázslatos lámpák fényében.

Marrakesh a színek városa. Fotó: Unplash/ Frida Aguilar Estrada

A Jardin Majorelle nyugodt kertje az egzotikus növényvilág varázslatos világával kobaltkék falaival és egzotikus botanikai csodáival, amelyek egykor Yves Saint-Laurent divattervezőhöz tartoztak. Üdítő menedékhely a város fergeteges tempója elől menekülőknek. Itt található a Bahia-palota is, ahol a király él.

A Jemaa el-Fnaa téren kívül található a sok bejárat a keskeny sikátorokhoz, amelyek az ókori Medinát alkotják, ahol a látvány és a hangok különleges egyvelege öleli körül az ide látogatókat. Könnyű eltévedni az utcák szédítő útvesztőjében, ahol az ember úgy érezheti, bármit megkaphat, amit csak akar.

Hamis órák és olcsó ékszerek, bőrtáskák, ruhák, friss olajbogyó, és illatos fűszereken keresztül vezet az út.

Természetesen sok eladó kétségbeesetten vágyik az eladásra, és néhány utazó attól tartana, hogy az utcai árusok zaklatása tönkreteheti ezt az élményt, de ettől azért nem kell tartani.

Bármilyen árat is kínálnak Önnek a piacon, ajánlja fel a felét, és ne feledje, csak akkor kínálják a legjobb árat, amikor úgy dönt, hogy mégsem veszi meg.

Fotó: Unplash/ Macia Serrano

Marrakesh-t nem lehet igazán átélni anélkül, hogy ne kényeztetnénk magunkat kulináris élvezeteivel. Az egyik csodálatos helyszín, a Medinában található Dar Essalam étterem, kiváló ételei és hangulata, valamint aktív programjai miatt ajánlható. Itt forgatta Alfred Hitchcock A férfit, aki túl sokat tudott Doris Day-vel. A tetőtéri Nomad éttermet is érdemes kipróbálni, amely a város tégla árnyalatú terrakotta háztetői között fészkelődik. A marokkóiak szeretik a tagine-t, egyfajta, aromás fűszerektől hemzsegő cserépfazékban főzött rakott ételt, amelyet mindenképp kötelező megkóstolnia ha erre jár, akkor is ha akár februárban érkezne, ugyanis ekkor is kellemes 30 fokos meleg várja a turistákat.