A világ legszebb pályaudvaraként tartják számon az antwerpeni központi vasútállomást, így turisták ezrei keresik fel csak azért, hogy gyönyörködhessenek a látványban. Többféle stílus is vegyít magában, ami miatt a művészettörténet egyik legmeghatározóbb elemeként tekintenek rá.

Míg a pályaudvarok a legtöbb utas számára egyszerűen csak le-, illetve átszállóhelyet jelentenek, van néhány állomás, repülőtér, de még benzinkút is, amely szépsége és egyedisége által valóságos turisztikai látványossággá nőtte ki magát.

Az egyik ilyen az antwerpeni központi pályaudvar Belgiumban, melyet 2014-ben a Mashable nevű weboldal egyik szerkesztője, Dennis Green a világ legszebb pályaudvarának nevezett.

Szépsége annyira egyedi, hogy a szakértők gondban vannak, ha meg szeretnék határozni a konkrét építészeti stílusát

- írta egy bejegyzésében.

Tény, hogy az 1905. augusztus 11 óta működő állomásépület többfajta stílust is ötvöz magában, beleértve a neoreneszánszot, a szecessziót és a barokkot. Tervezőjét, Louis Delacenserie-te a római Pantheon ihlette, amikor megálmodta a pályaudvar épületét.

Azonban nemcsak az utazási szakértők, hanem turisták ezrei is dicsérték az antwerpeni pályaudvart. Szinte mindenki egyetért abban, hogy páratlan szépsége miatt a művészet és a történelem valóságos remekművének tekinthető, és már csak az építészeti jellege miatt is érdemes meglátogatni, és alaposan megvizsgálni.

Az épület belső tere legalább olyan lenyűgöző, mint kívülről, márványpadlóval, ólomüveg ablakokkal elkápráztatja a betévedt turistákat ezen kívül rengeteg díszítési elem található rajta, kupolák, ívek és szobrok és finoman kidolgozott vasmintázatok.

1975-re a vasútállomás épületét műemlékvédelem alá helyezték, 1986-ban teljes körű felújítást végeztek el rajta, azóta működik jelenlegi formájában.

Ez az ország egyik legfontosabb közlekedési csomópontja, nagy sebességű vonatok közlekednek innen Amszterdam, Párizs és Marseille felé.

Azonban a világ más tájain is találhatók szemet gyönyörködtető vasúti pályaudvarok, korábban ezekből állítottunk össze egy galériát. A szintén egyedi külsejű budapesti Nyugati pályaudvar teljes körű felújítása pedig 2013-ban fejeződött be, így a vasútállomás most ismét régi fényében ragyog.

Forrás: The Sun