Az interjúban megkérdezték Coopert arról, hogy mit gondol rockzenész társai nemi identitással kapcsolatos megjegyzéseiről – köztük a KISS-es Paul Stanley-ről, aki "szomorú és veszélyes hóbortnak" nevezte a gyerekek nemi átalakító műtétjét, és a Twisted Sisteres Dee Sniderről, aki támogatta Stanley megjegyzését.

A zenész úgy nyilatkozott: megérti, hogy vannak transzneműek, de

attól tartok, hogy ez is egy hóbort, és hogy sokan csak azért állítják ezt magukról, mert azok akarnak lenni".

Cooper helytelennek tartja továbbá azt is, hogy egy hatéves gyermeknek, aki még nincs tisztában önmagával és csak játszani akar „azt mondod neki, hogy „Igen, fiú vagy, de lehetsz lány is, ha akarsz".

A zenész szerint ez „zavaró egy gyerek számára. Még egy tinédzsernek is zavaró".

Még mindig próbálod megtalálni az identitásodat, és itt van ez a dolog, ami azt mondja, hogy 'Igen, de lehetsz bármi, ami csak akarsz. Lehetsz macska, ha akarsz.' Ha faként azonosítod magad, az is oké... Én meg azt mondom: 'Ugyan már! Mi ez, egy Kurt Vonnegut regény? Ez most már az abszurditásig fajult"

– mondta.

Cooper ezután nevetségesnek nevezte „ezt az egész woke-dolgot".

Én tisztelem az embereket és azt, hogy kik ők, de nem fogom azt mondani egy hétéves kisfiúnak, hogy menj, vegyél fel ruhát, mert lehet, hogy lány vagy"

– jelentette ki.

A zenész hozzátette, hogy szerinte valakinek "szexuálisan tisztába kell lennie, hogy ki is ő valójában, mielőtt elkezdene azon gondolkodni, hogy fiú vagy lány-e".

A transzneműek tranzíciójáról azt mondta, hogy ez "olyasmi, amit később is megtehetsz, ha akarsz".

A zenész ezután felhívta a figyelmet arra, hogy a transzneműséget rossz célokra is használhatják.

Egy férfi bármikor besétálhat egy női mosdóba, mondván: "ma nőnek érzem magam". (...) Valakit egyszer meg fognak erőszakolni, és a srác azt fogja mondani, hogy 'Hát, aznap lánynak éreztem magam, aztán meg pasinak éreztem magam'. Hol húzod meg ezt a határt?"

Az interjújára reagálva a Vampyre Cosmetics felbontotta az együttműködését a zenésszel, döntésüket így indokolták: