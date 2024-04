Óriási magyar siker: világbajnokok lettek a Dancing with the Stars táncosai

Magyar tánccsapat, a Fever Dance Group is világbajnok lett a WADF (World Artistic Dance Federation, művészi tánc világszövetség) idei világbajnokságán, amelyet április végén rendeztek meg a lengyel fővárosban, Varsóban.

A Fever Dance Group az Artistic Dance Couple Formation nevű páros kategóriában nyert, győztes táncukat az egyik tag, Szőke Zsuzsi TikTok-oldalán is meg lehet nézni. A felvételt 24 óra már 22 ezren látták, ön se maradjon le róla!

Nézze meg a magyar csapat világbajnok táncát!

A felvételt megosztó Szőke Zsuzsi a Dancing with the Stars adásaiból is ismerős lehet, ahol először Kinizsi Ottóval, majd Bárdosi Sándorral, illetve Simon Kornéllal táncolt: utóbbi két partnerével hamar kiestek a műsorból, Kinizsivel azonban egészen a második helyig jutottak a második évadban.

A mostani világbajnok Fever Dance Groupban több táncos is versenyzett, aki az eddigi négy évad alatt szintén megfordult a Dancing with the Starsban.

A győztes csapat tagjai voltak Szőke Zsuzsin kívül Bődi Dénes, Markovics Emese, Bonyhádi Ferenc, Dzsupin Ádám, Balogh Niki, Gál Krisztián és Molnár Andi, akik közül utóbbi zsűrizett is a Dancing with the Starsban.

A legutóbb Kiszel Tünde lányával, Hunyadi Donatellával táncoló Bődi Dénes az Instagramon is megosztott magukról egy csoportképet, amelyhez csak ennyit írt: "A világbajnok csapat". A bejegyzésre ismert emberek is reagáltak, többek között Ördög Nóra, Kiszel Tünde, Csonka András, illetve a Dancing with the Starsban szintén látott Hegyes Bertalan is gratulált a magyar sikerhez.

Ősszel is lesz Dancing with the Stars

Ősszel érkezik egyébként a TV2-re a Dancing with the Stars ötödik évada, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy versenyzőként kik lesznek majd benne. Mindenesetre izgalmas hétvégék jönnek a csatornán az új tévés szezonban, a visszatérő Megasztár mellett ugyanis a Sztárban Sztár eddigi legjobbjai is összemérik tehetségüket, érkezik a Sztárban Sztár All Star.

A TV2 több más műsort is bejelentett már őszre, erről itt olvashat hosszan.