Miért olyan nehéz megvédeni a gyerekeket?

A cél az, hogy egy idő után az áldozat se értse, hogy mi történik: ha jelzi, hogy valami nincs rendben, a gázlángozó sokszor visszadobja a labdát, mintha a probléma nem létezne, vagy csak a másik „értette volna félre” a helyzetet. A gyermekek között van a legkönnyebb dolga a bántalmazónak, hiszen ők a felnőttben tekintélyt látnak, ráadásul a kettős kötésű (jutalmazás-büntetés) kapcsolódásuk szerint kötődnek is a bántalmazóhoz – éppen ezért fordulhat elő, hogy meg is védik bizonyos esetben. A gyermekek gondolkodásának, világképének alapja ráadásul sokáig egocentrikus:

ez kifejezetten kedvez az ilyen elkövetőknek, hiszen ez azt is jelenti, hogy a gyerekek amúgy is magukra vonatkoztatják a környezetükben jelenlévő kritikát, magukat érzik hibásnak olyan helyzetekben, amelyekben nyilvánvalóan nem azok.

A gázlángozás módszerét az elkövető természetesen a környezet felé is gyakorolja: ez pedig csak erősíteni tudja a kognitív disszonacia redukció elvén működő csoportgondolkozást - ez pedig könnyen kialakít olyan helyzetet, amelyben a környezet látja mi történik, de nem akar hinni a saját szemének. A „meztelen a király”-t kiáltó felháborodó hangokat ez a gondolkodás pedig könnyen maga alá húzza és még az is előfordulhat, hogy ezzel áldozatot teremtenek az elkövetőből. Ennek pedig óriási veszélye van: a gyerekek ugyanis nem fognak tudni kiállni magukért, ha jeleznek is, akkor azt könnyen bagatellizálják, megkérdőjelezik, a gyermeki fantázia számlájára írják.

Márpedig ez a sérülés súlyos, mély sebet hagy maga után, a „mi lett volna, ha” szorongató veszteségélménye pedig később mind az áldozattá vált gyereket és a szülőt is nyomasztja – akár egy életen át. Éppen ezért, hiába van magyarázat arra, hogy miért nehéz megvédeni a gyerekeket, mentség nincs – sem az elkövetőnek, sem annak, aki csöndben végignézi azt, amit tesz.