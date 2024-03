Mit tehet a szülő a bántalmazás megelőzése érdekében?

A szülők számára rengeteg módszer, eszköz, divatos irányzat áll rendelkezésre, amelyek segítenek már abban is, hogyan álljanak hozzá ehhez az érzékeny témához. A közösségi média felületein is egyre nagyobb teret uraló „gyerekbiznisznek” köszönhetően úgy tűnhet, hogy már a csapból is ez folyik, ettől aztán elárasztva érezheti magát a szülő, nehéz lehet eligazodni a „legjobb módszerek”, „tuti tippek” és „biztos technikák” posztjai vagy workshopjai között. Egyetlen „tuti módszer” biztosan nem létezik, ha pedig a szülő az összes fejlődéslélektani tankönyvet is elolvasta már, akkor sem biztos, hogy egy érzelmekkel átitatott helyzetben eszébe fognak jutni a tanult technikák. Éppen ezért a gyorstalpaló pszichológiai szemináriumok helyett

a legfontosabb, amin szülőként dolgozni érdemes, az a kapcsolódás.