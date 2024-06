A szétesett baloldal máris egymást szidja, miközben irigylik a győzelmet a Fidesztől - Origo Podcast G. Fodor Gáborral

Van a Fidesz, meg vannak a többiek. És az kétségtelen, hogy Magyar Péter, mint új politikai szereplő lemészárolta a régi baloldali pártokat - mondta el G. Fodor Gábor politikai elemző az Origo Podcast legújabb adásában. Arról is beszélt, hogy valószínűleg újra strukturálódik a baloldal, tehát egy új ellenféllel szemben kell győzelmet aratni 2026-ban. Elmondta, kik a legnagyobb vesztesei a választásnak, és mi várható a következő időszakban. G. Fodor Gábor azt is elmondta, hogy a baloldal nemcsak, hogy megpróbálja elbagatellizálni ezt a jobboldali győzelmet, hanem az a benyomásunk támadhat, hogy nem is a Fidesz győzött múlt vasárnap. Azt is elmondta, hogy Karácsony Gergely már helyezkedik, és eddigi politikai pályafutásához híven mindenkit hátba szúrt, és mindenkit elárult. Most hátba fogja szúrni a DK-t, mert neki az az érdeke, hogy közel legyen a Tisza párthoz. Tehát valószínűleg lesznek kiugrók, dezertálók a baloldali kispártokból, és a Magyar Péter-féle irányhoz akarnak gravitálni.

G. Fodor Gábor a június 9-i választások eredményeit értékelte az Origo Podcast legújabb adásában. A politikai elemző a Fidesz győzelme kapcsán azt mondta, hogy a Fidesz olyan üzenetet tudott küldeni a választóknak, ami rezonált a valóságérzékelésükkel, és volt egy mozgósítási verseny, amiben a Fidesz eredményesen tudott működni. G. Fodor Gábor azt is elmondta, hogy az a furcsa helyzet van napokkal a választás után, hogyha az ember a baloldali sajtót olvassa, akkor az a benyomása van, mint hogyha a Fidesz kudarcot szenvedett volna el, és hogy magyarázni kell a bizonyítványt, holott az is egy jellemző közhely, hogy a tényeken nincs mit magyarázni, mert egy 45%-os győzelem az győzelem. Hozzátette: a baloldal nemcsak, hogy megpróbálja elbagatelizálni ezt a győzelmet, hanem az a benyomása támadhat az embereknek, hogy hát itt nem is a Fidesz győzött vasárnap. Magyar Péter lemészárolta a baloldali pártokat G. Fodor Gábor a Tisza Párt eredményét úgy értékelte, hogy meg azt mondják, hogy itt hárompólusú politikai erőtér van. Én meg azt mondom, hogy a Fidesz győzött, és kétpólusú politikai erőtér van. Van a Fidesz, meg vannak a többiek. És az kétségtelen, hogy Magyar Péter, mint új politikai szereplő lemészárolta a régi baloldali pártokat. Hozzátette azt is, hogy a jövőben a csúnya dolgok lesznek a baloldalon, és Gyurcsányék nagyot buktak azzal, hogy felbukkant Magyar Péter. Azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter végül beül nemcsak az Európai Parlamentbe, hanem a Fővárosi Közgyűlésbe is, az elemző azt mondta, hogy hát egyfelől lehet, hogy azért ül be, mert ugye 17 képviselő kellene, és nincs annyi. Tehát nem jön ki a matek. Másfelől kell a fizu. Tehát ha két helyről kap az ember fizetést, az egy jó dolog. (...) Ha az lenne a feladat, amiről ő beszélt, hogy meg akarja szervezni a pártot és a közösséget, én biztos, hogy nem ültem volna be egyik helyre sem. Mi lesz a baloldallal? Karácsony Gergely már helyezkedik - véli az elemző. G. Fodor Gábor elmondta: eddigi politikai pályafutásához híven, hogy mindenkit hátba szúrt, és mindenkit elárult. Most hátba fogja szúrni a DK-t, mert neki az az érdeke, hogy közel legyen a Tisza párthoz. Tehát valószínűleg lesznek kiugrók, dezertálók a baloldali kispártokból, és a Magyar Péter-féle irányhoz akarnak gravitálni. Na, de hát ők bukott politikusok. Az adásból többek között kiderül még, hogy történt egy ellenzékváltás a baloldalon?

kik most a legnagyobb vesztesei annak, hogy a Tisza Párti ilyen eredményt ért el?

mi lesz a Momentummal és a Jobbikkal?

mi történik majd Franciaországban és Németországban a választást követően?

enyhülhet-e a háborús nyomás?

milyen lehetőségei lesznek a Fidesz képviselőinek az Európai Parlamentben?

mi várható a mostani eredmény tükrében a 2026-os országgyűlési választás vonatkozásában?

