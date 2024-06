Jobban átélni a nyaralást? Ezzel a pár trükkel sikerülhet!

Fotó: X / The Sun

3. Érzékek és élvezetek

Egy új ország, ismeretlen kultúra lehetőséget ad arra, hogy főszerepet kapjanak az érzékszervek: ez a pár nap tökéletes alkalom arra, hogy újdonságokat próbáljunk ki, új ízeket, új összeállításokat, még akkor is, ha egyébként idegenkedünk tőlük. Amikor új dolgokat próbálunk ki, tágítjuk a komfortzónát, ilyenkor is picit meglassulunk, jobban figyelünk az újdonságokra, vagyis: a jelen-lét ezzel is fejleszthető.

4. Bakancslista másképp: Érzékekre hangolva

Az előző pontot továbbgondolva készíthetünk is egy bakancslistát, kifejezetten az érzékekre hangolva, bevetve a grounding-technikákat is: Mit az, amit meg szeretnénk ízlelni, tapintani, szagolni vagy mi az, amit az egész testen szeretne valaki érezni? Ezzel a szemüveggel körülnézve aztán egészen új kalandokban is lehet része annak, aki nyitott az újdonságokra, de egyszerűen csak végigfeküdni a meleg köveken vagy homokon is megadhatja azt az érzést:

„itt vagyok, jelen vagyok, megélem a pillanatot és figyelem, hogyan vagyok jelen ebben a pillanatban”.

5. Séta, séta, séta

A nem túl gyors, de nem is csak andalgó séta kifejezetten jó hatást gyakorol a lelkiállapotra, ezt pedig szinte bárhol bármikor be lehet vetni: a kora reggeli és esti órákban talán lehetőség van a tömeg elkerülésére is, ez idő alatt pedig érdemes szintén képernyőmentesen, a természet hangjaira figyelve gyakorolni a sétát.

6. Mi volt ma a legjobb?

A napok végén, akár a vacsora közbeni beszélgetés során is végtelenül egyszerű végezni a gyakorlatot, melyhez elég egyetlen kérdést feltenni: „Mi volt ma a legjobb?” Így egy picit újra is lehet élni az aznapi élményeket és érdekes lehet megismerni a másik szempontjait is, ő hogyan élte meg az aznapi kalandokat. A kérdést továbbgondolva, tovább mélyítve pedig megvizsgálható az is: „Mi az, amiért ma hálát tudok adni?” –

a hálagyakorlatok segítenek elmélyülni, ránézni arra, milyen sok minden van körülöttünk, amit magától értetődőnek veszünk, ezáltal pedig az általános közérzetünk, a hálagyakorlatok mindennapos végzésével pedig az életminőségünk is javulhat.

A fenti gyakorlatok gyermekekkel együtt is végezhetőek, akik számára ezek játékos kis helyzetek, segíthetnek az átmeneti szituációk, mint például a várakozás megkönnyítését is, valamint az utazás, mint élmény emlékeit is segíthetnek hosszú távon megőrizni.