Matricákkal eltakart prototípusként vezettük a középkategória határait feszegető Škoda új, talán utolsó generációját, amely egyetlen zöld rendszámos verzió kivételével benzin- és dízelmotorokkal, illetve régi védjegyként óriási térkínálattal érkezik. Lássuk tehát, mely tulajdonságaiban újult meg a céges és állami szolgálatban is kedvelt, a prémiummodellek ragyogását szándékosan kerülő Superb!

Különleges menetpróbán vezethettük a 2024-ben érkező Kodiaq és Superb álcázott példányait, előbbi modellt az embargó lejártával már be is mutattuk, míg utóbbiról egészen mostanáig hallgatnunk kellett, mint a sír. Most viszont eljött az idő, hogy mesélhessünk a legnagyobb Škodáról, amely talán nem feltétlenül mondható a márka zászlóshajójának, hiszen ott van például a csehek jóval drágább elektromos SUV-ja, a Enyaq, mégis fontos szerep vár rá az autóipar változó időiben. Főleg, mert közeli rokona, az új Volkswagen Passat IX. már csak kombiként fog szerepelni a konszern kínálatában.

Kétféle karosszéria, klasszikus motorválaszték

Aligha mondunk újdonságot azzal, hogy hazai utakon szép számmal feltűnnek a Superb aktuális generációi, amelyből az első (hagyományos lépcsőshátú limuzinként) még 2001-ben jelent meg. Hagyományosan a céges flották egyik kedvence volt a középkategóriából felfelé kilógó, a Passatoknál hosszabb modell, de a taxiként, illetve az állami szektorban is gyakori. Magasabb beosztású hivatalnokok, politikusok, miniszterek/államtitkárok is gyakran járnak ilyennel, hiszen nagy, fejlett technikájú és kényelmes, de megfizethetőbb és szerényebb presztízsű, mint például egy Audi A6.

Már a második generáció óta kapható belőle kombi (ezt magánvásárlók is gyakran választják), az aktuális, lassan kifutó harmadik szériából pedig a benzinesek és dízelek mellett a plug-in hibrid is megjelent. Idén év végén érkezik a vadonatúj negyedik nemzedék, ismét kétféle karosszériával (ötajtós limuzin és kombi), az új Kodiaq-nál megismert újdonságokkal. Átveszi az új menürendszert és a kijelzőkkel társított, háromtárcsás klímakonzolt, ugyanakkor a műszerfalról még közölhetünk nem képet. A szinte minden elemében ismerős motorkínálatba azonban már most betekinthet, íme:

Motor Erőátvitel Teljesítmény Benzinesek 1.5 TSI (mHEV) 7-fokozatú DSG 110 kW (150 LE) 2.0 TSI 7-fokozatú DSG 150 kW (204 LE) 2.0 TSI 7-fokozatú DSG 4×4 195 kW (265 LE) Dízelek 2.0 TDI 7-fokozatú DSG 110 kW (150 LE) 2.0 TDI 7-fokozatú DSG 4×4 142 kW (193 LE) Plig-in hibrid 1.5 TSI iV 6-fokozatú DSG 150 kW (204 LE)

Láthatóan a belső égésű motorokra koncentrálnak tehát az MQB platformra épülő újdonságnál, ami összhangban áll a szándékkal, miszerint a Škoda kínálatában 2030-tól dominálnának a villanyautók. Ezúttal a kombi prototípusával tudtunk találkozni, és álcázás ellenére is teljesen egyértelmű, hogy a formáival az aktuális Octaviát idézi a nagytesó. Ami a méreteket illeti, elődjéhez képest az új Superb magassága egy centit nő, a szélessége egyet csökken, a hossza viszont négy centivel nyúlik. Érdekes, hogy a szedán (vagy liftback) a termetesebb, a hivatalos adat szerint 4912 mm-es hosszúságú lesz.

Hatalmas beltér, átlagos dizájnmegoldásokkal

Mindkét variáns esetében irgalmatlan méretű, 645, illetve 690 literes lesz a csomagtartó, az ötajtós kialakítás miatt könnyen pakolhatók, lehajtott hátsó ülésnél természetesen a kombi gardróbnyi belterét lehet jobban kihasználni. A sok egyszerűen nagyszerű (Simply Clever) ötlet ezekben is megjelenik, közülük az elektromos és automata csomagtértálca nem világelső találmány ugyan, de nagyon hasznos lehet a mindennapokban. Szépek a LED-fények, vagyis a kristály-mátrix lámpatestek és a belső hangulatcsíkok, kiviteltől függően a hűtőmaszkot is meg lehet világítani (álló helyzetben).

Ami a titokzatos műszerfalat illeti, nekem az új Kodiaq berendezése valamivel jobban tetszett, de persze a Superbé sem rossz a sokkal szellősebb, szélesebbnek ható középkonzollal és a méltatlanul elnagyolt, széles peremű digitális műszerfallal. Tradicionális, kicsit avítt megoldás a karos tempomat (kormányküllőről aktiválás helyett), de az új Superb a jelenlegi modellnél is igényesebb anyagokból van elég gondosan megépítve, és a fejlesztők igyekeztek javítani a mai VW-konszernes autók kezelőfelületein. Funkciókból pedig nem lesz hiány, biztonság terén sem, ne feledjük, az európai töréstesztek követelményei is változnak.

Ennek szellemében a tele van vezetéssegítő rendszerekkel az új Škoda, közülük újdonság a Turn Assist kanyarodás-asszisztens (kereszteződésben figyel a párhuzamos és keresztirányú forgalomra) és a Predictive Cyclist Protection (előre észleli a kerékpárosokat). Akad egy olyan tulajdonsága a Superb-generációknak, amivel az elmúlt több mint húsz évben mindig meg tudta lepni azokat, akik először tárták fel a hátsó ajtót: a lábtér. Természetesen a legújabb széria sem okozhatott csalódást, óriási a hely, 180 centi alatt akár kinyújtott lábbal is ülhetünk hátul, így ideális sofőrös autónak vagy taxinak.

Szinte minden régi riválisát kinyírta a SUV-divat

Szerencsére azért a vezetőülésből is tudtunk ismerkedni vele fél-fél órás tesztvezetés erejéig, először a 1,5-ös turbós benzinest (150 lóerő), majd az izmosabbik (193 lovas), összkerékhajtású, 2,0 literes dízelt hajtottuk. Ahogy a Kodiaq esetében, itt is a TDI bizonyult a kellemesebbnek, mert gyakorlatilag nem hangosabb, sőt, ami zajszigeteléseken beszűrődő mély tónus valahogy a kellemesebb akusztikus élmény a fülnek. Persze sokkal dinamikusabban mozog ez a kivitel, nyomatékból minden forgalmi helyzet lazán meg tud oldani, és főleg nagy tempónál jóval takarékosabb, korai tehát temetni a dízelt.

Meglepetést okozott a sprőd a rugózás, nem igazán szerették a kipróbált verziók a keresztbordákat, de a mérnökök hangsúlyozták, hogy a prototípusok hangolása sok szempontból még nem végleges – így majd a hazai tesztautók alapján mondanánk ítéletet, amelyek érkezése valamikor a jövő év elején várható. Egyelőre korai lenne az árakról beszélni, de álcázott modelleket megismerve kijelenthető, hogy a Super újra tökéletesen teljesíteni tudja az észszerű elvárásokat. Így szinte minden olyan autóról, ami nála nagyobb, fényűzőbb kialakítású vagy gyorsabb, kijelenthető, hogy luxuscikk.

Átlagos felhasználóként ugyanis több helyre (négy személynek), extrára és anyagminőségre, illetve izmosabb motorokra aligha lehet szükség egy belső égésű motoros limuzinban vagy kombiban, de ez nyilván nem azt jelenti, hogy ne lenne piaca az Audiknak és más prémiumtermékeknek, ezt az eladási statisztikák is mutatják. Csak annyit állapítunk meg, hogy ha nem kell felvágni, akkor a nagy Skoda optimális választás – vagy céges juttatás – lehet, miközben a kategóriában a Ford Mondeótól és az Opel Isnsigniától kezdve a koreai és japán modellekig számtalan tömegmárkás riválisa eltűnt.