Vezettük a Volkswagent, amiben már a ChatGPT válaszol a kérdésekre – Volkswagen Tiguan menetpróba

a hátsó ajtókárpit már kemény, fényes műanyagból készül

– ez valószínűleg fel sem tűnik majd a saját kis digitális kozmoszában elmélyülő vagy épp az ablakon kifelé bámuló utasnak. Jópofa, hogy a hátsó oldalablakokon találkozunk a névadó állatokkal, balra van a tigris, jobbra a leguán ábrája.

Nincs már kézi váltó

A 20 colos felnikkel és a 255/40-es gumikkal néz ki igazán jól, az alapmodellek 17-es kerekeket kapnak ballonos gumikkal

Fotó: Volkswagen

Műszakilag is leginkább az elektronika fejlődése hozott változásokat. Az 1,5-ös benzines alapmotornál a 48 voltos lágyhibrid rendszer persze csökkenti a fogyasztást is, ugyanakkor sokkal finomabb, hangra-érzésre észrevehetetlen motor-újraindítást eredményez. Persze a másfélszer akkora, 360 Nm nyomatékú kétliteres TDI sokkal magabiztosabban viszi a karosszériát – érezhetően kevesebbet dolgozik ezzel a motorral a hétfokozatú DSG váltó, mert több feladatot tud visszakapcsolás nélkül, nyomatékból megoldani a dízel –, ennek sincs már se hangja, se vibrációja. Persze utóbbiakat visszakapjuk az R Line változat rendelésével, az agresszívabb megjelenésű lökhárítók mellett ugyanis némi motor- és kipufogóhang is része a sportos élménynek.

Az új Tiguan fejlesztése nagyrészt párhuzamosan zajlott a Passatéval: ugyanarra az MEB-Evo platformra épülnek, és ugyanazt az MIB infotainment rendszert használják

Fotó: Volkswagen

Az 1,5-ös turbómotort használó plug-in hibrid hajtás 204 lóerős rendszerteljesítményével szintén jól mozgatja a Tiguant, a villanymotor azonnali nyomatékának jóvoltából. A nagyobb, 19,7 kWh-s akkumulátorral

már 100 km-t meghaladó is lehet az elektromos hatótávolság,

a navigáció alapján a vezérlőegység igyekszik úgy sakkozni az energiafelhasználással, hogy városban haladjon helyi károsanyag-kibocsátás nélkül az autó.

Motorok A négyhengeres turbómotorok között egy új, 1,5 literes eTSI (lágy-hibrid) benzinmotor is szerepel, amely 130 vagy 150 lóerős teljesítménnyel lesz választható, elsőkerék-hajtással. A hagyományos kétliteres benzinmotor frissített változata 204 lóerős és 265 lóerős teljesítménnyel rendelhető majd (csak összkerékhajtással), a később érkező R változatban azonban már kb. 320 lóerőt ad majd le az EA888-as kódnevű négyhengeres. Megmaradt a kétliteres TDI is (150 és 190 lóerővel), de a kipufogórendszerét alaposan áttervezték, hogy megfeleljen az Euro 7-es emissziós szabványoknak. A plug-in hibrid hajtás a régebbi 1,4 literes helyett mostantól az 1,5 literes TSI motoron alapul, és erősebb villanymotorral rendelkezik, a rendszerteljesítménye azonban maradt 204, illetve 272 lóerő. Fontos változás, hogy az 50 kW-os egyenáramú tölthetőséggel a feltöltés is sokkal gyorsabb lett.

Nagyon sokat foglalkoztak a felfüggesztéssel

A kategória legfejlettebb adaptív futóműve kapható hozzá

Fotó: Volkswagen

A mérnökök el akarták kerülni, hogy a viszonylag magasan levő tömegközéppont miatt kanyarban dülöngélni kezdjen az alapvetően kényelmes hangolású Tiguan. Ebben nagy segítséget nyújtott az új, immár

kétszelepes, elektronikusan vezérelt lengéscsillapítás,

amely a Dynamic Chassis Control Pro csomagban érhető el az elektronikusan differenciálzárral (XDS), és a Golf GTI-ből származó Vehicle Dynamics Manager felügyelő rendszerrel együtt, felárért. Azzal, hogy külön vezérlik a felfelé és lefelé mozgásnál az olaj áramlását irányító szelepet, sokkal kevesebb a karosszériamozgás, hiszen nem egy szelepnek kell a skála két végpontja között villámgyorsan váltania (ez óhatatlanul jelent egy apró, frekvencia-tartományban igenis kimutatható ütést), hanem amíg a felfelé mozgást vezérlő szelep dolgozik, a lefelé mozgást vezérlő szelep felkészül az elháríthatatlanul következő munkaütemére.

A kétszelepes lengéscsillapítókkal egyszerre kényelmes és stabil a SUV

Fotó: Volkswagen

Már nem csak három (komfort, normál és sport) üzemmód közül lehet választani, hanem 15 fokozatban állítható a lengéscsillapítás. A gyári módok egyébként nem a végállást jelentik, Individiual-mód választásakor a komfort-szintnél hárommal lágyabb, illetve a sportnál kettővel keményebb futóművet is ki lehet választani.

Milyen vezetni?

A kétliteres TDI illik bele a legjobban, amivel erős és takarékos

Fotó: Volkswagen

A gyakorlatban is megtapasztalhattuk a Volkswagen kompakt szabadidő-autójának finom működését, igaz, úthibával nem nagyon találkoztunk a dél-francia hegyvidéki utakon (annál több Peugeot E-3008-assal, annak a típusnak is itt és most tartják az első vezetését) túl sok úthibát nem találtunk, inkább azon izgultunk, hogy a szűk szakaszokon, ahol két autó is csak araszolva fért el egymással szemben, nehogy jöjjön szembe kamion – szerencsénkre csak követtünk egy nyergesvontatót pár kilométeren át.

Fénycsík köti össze a hátsó lámpákat

Fotó: Volkswagen

Hajtástól függetlenül csendes, tágas és jól élhető autónak ismertük meg a harmadik generációs Volkswagen Tiguant, ami 14 420 117 Ft-os indulóáron rendelhető Magyarországon – viszont a konfigurátorban az extrák között ki lehet választani az 1,36 milliós árkedvezményt, így a bevezetésnél