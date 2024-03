Több mint nagy kaland: 125 éves az Opel Autógyár

A motorok sem maradhattak ki

Adja magát, hogy a kerékpárokat és autókat gyártó vállalkozás motorkerékpárokat is készítsen, erre 1901-ben került sor, ezzel az első német motorkerékpár-gyártók közé tartozik az Opel. A motorizált kétkerekűeknél nem lett átütő a siker, az első világháború alatt szünetelt a termelés, amit 1925-ben azért állítottak le, mert minden helyre és munkásra szükség volt az autómegrendelések teljesítésére. Azonban a család nem hagy fel a motorkerékpárokkal, 1927-ben felvásárolják a csődbe ment Elite-Diamant üzemet, ahol először is futószalagot építenek, amelynek segítségével 1928-ban piacra dobják a világ első, lemezvázas motorkerékpárját, a Motoclubot.

Ennek a hegesztést nélkülöző, csak sajtolással készített vázát nem fényezik, hanem kadmiumos korrózió elleni bevonattal látják el, ez is hozzájárul ahhoz, hogy az akkor megszokott 20 óra helyett mindössze 4 óra alatt elkészül egy-egy példány. Ennek a konstrukciónak a gazdasági válság és az időközben tulajdonosként megjelenő General Motors vetett véget, 1930-ban eladták az Elite-Diamant gyárat. 29 év alatt mintegy 6000 Opel motorkerékpárt építettek.