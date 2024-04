Budapesten nyílt meg a régió első Cupra Garage in the City bemutatóterme

Fotó: Cupra

Az új autók mellett a Cupra egyedi divatkollekciójának darabjait is be lehet majd szerezni a nagyközönség számára május 6-tól nyitva tartó, 100 négyzetméteres showroomban, és rendezvényeket is tartanak majd itt. Az itt dolgozó szakértők, az ún. Cupra Masterek információkkal állnak rendelkezésre akár a még viszonylag ismeretlen márkával, és a konkrét modellekkel kapcsolatban.

Fotó: Cupra

A 2018-ban alapított Cupra székhelye a Seatnál, Martorellben (Barcelona) található – ahol versenyműhely is működik –, emellett a gyártó márkaspecifikus értékesítési pontok egész világra kiterjedő hálózatával is rendelkezik. 2018 előtt a Cupra a Seat sportos almárkájaként volt ismert, önálló gyártóként a növekedés fő hajtóerejeként az első saját modell, a Formentor sikere szolgált, de 2022-ben a tisztán elektromos Born is bemutatkozott.

Cupra Tavascan

Fotó: Cupra

Az új bemutatóteremben kiállított Tavascan, a márka második tisztán elektromos modellje 2024 harmadik negyedévében érkezik, ezt a kizárólag Győrben gyártott hibrid hajtású Terramar követi majd nem sokkal később. Utóbbit az Audi Hungária a meglévő gyártási infrastruktúrába integrálja, tehát ugyanazon a gyártósoron készül majd, mint az Audi Q3 és Q3 Sportback modellek, várhatóan évi 80 ezer példányban. Egyébként az Audi Hungária és a Cupra kapcsolata nem újkeletű – számos motort szállít a vállalat a Seat és Cupra márkák számára, köztük az híres öthengeres benzinest, amely a Formentor VZ5 hajtásáról is gondoskodik 390 lóerővel.