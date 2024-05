850 lóerővel még vadabb a Dark Horse

Fotó: Hennessey Performance / DREW PHILLIPS

A Ford Mustang Dark Horse változata a fokozott vezetési élményre vágyóknak készül 5,0 literes szívómotorral (507 LE/566 Nm), azonban még így is vannak olyanok, akiknek ez nem elég – és a Shelby még nem készült el az új modell feltöltött változatával. Itt jön a képbe a Hennessey Performance tuningcég, amely most mechanikus feltöltő segítségével növeli az újdonság teljesítményét.

Fotó: Hennessey Performance / DREW PHILLIPS

A H850-es csomagban a kompresszor mellett még nagyobb szállítási kapacitású benzinpumpa és benzinbefecskendező szelepek is vannak, mert a gyári darabok nem bírnák a lépést. A módosítások eredményeként az 5,0 literes motor teljesítménye 862 lóerőre (7250/perc) és 880 Nm-re (4900/perc) emelkedik. Az első Hennessey Performance H850-est 10 fokozatú automatikus váltóval szerelt példányból építették, ehhez már vannak menetteljesítmény-adatok is, a 0-96 km/óra gyorsulás 0,5 másodpercet javul, azaz 3,2 másodperc, a negyedmérföldes távon gyorsulás a Dark Horse 12 másodperces (190,5 km/óra) idejéhez képest 10,9 másodpercre (214 km/óra) javul. A H850-es csomag árát nem árulták el, de azt igen, hogy abban 3 év / 36 000 mérföld (~57 900 km) garancia is van.