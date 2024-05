Londont akarja meghódítani a BYD emeletes busza

Fotó: BYD

2011-ben rendszeresítették a kifejezetten London igényeire szabott, dízel-elektromos hibrid hajtású Wrightbus New Routemaster emeletes buszát a brit fővárosban. Amíg a kormányzat nemrég 5 évvel kitolta az elektromos átállás határidejét, a Transport for London ragaszkodik a 2030-as határidőhöz, azaz addigra már csak elektromos buszokat fog használni. Ennek elérése érdekében hamarosan megkezdik a New Routemasterek lecserélését, és a Komáromban buszgyárral rendelkező BYD is indulni fog a tenderen a most bemutatott BD11-es járművével.

Fotó: BYD

Először készített akkumulátoros-elektromos emeletes buszt a BYD, a mérnökök szerkezeti tartóelemként építették be az akkumulátorokat a padlóba, a jármű hátuljába és az emeletre vezető lépcső alá. Legfeljebb bruttó 532/nettó 457 kWh kapacitásnak van hely a karosszériában, ami az 1,45 km/kWh fogyasztással 660+ km-es hatótávolságra elég – ennél kisebb akkumulátort is kérhet a megrendelő. Különleges a töltési rendszer, az autó két oldalán vannak hagyományos, kábeles villámtöltési csatlakozók – akár egyszerre 2 töltőberendezés is táplálhatja az akkumulátort –, a tetőn elhelyezett áramszedővel akár 500 kW-os töltési teljesítményt is tudnak, ezzel 2 óra a BYD BD11 töltési ideje. A hajtásról a hátsó tengelyre építtet kerékagy-villanymotorok gondoskodnak 2x204 LE teljesítménnyel.

Fotó: BYD

Ott vannak a fedélzeten a modern vezetőtámogató rendszerek, ezenkívül a magas építésű és 19,5 tonna megengedett össztömegű BYD BD11 elektronikusan vezérelt lengéscsillapítókat is kap. A londoni követelményeknek megfelelően 16 méter átmérőjű a fordulókör. A BD11-esnek 12-20 éves élettartamot – az akkumulátorokat is beleértve – ígérnek, ebben nagy szerepe van az integrált utastér-technika hőkezelő rendszernek, amely külső körülményektől függően 10-50%-kal növeli a hatótávolságot hagyományos megoldásokhoz képest. A BYD eddig több mint 1800 elektromos autóbuszt értékesített Nagy-Britanniában, azt nem árulták el, milyen reményeket fűznek a BD11-eshez, amelynek lesznek majd más nagyvárosokra szabott változatai is. A sorozatgyártás 2024 őszén indul.